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    首頁　>　社會

    分手想討回寵物貓 前男友竟糾眾砍人

    傷者留在現場等候救護車救援。（記者吳昇儒翻攝）

    傷者留在現場等候救護車救援。（記者吳昇儒翻攝）

    2021/08/29 09:36

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區一名梁姓女子與趙姓前男友分手後，想向男方討回兩人共同飼養的寵物貓，便相約於今日凌晨3時許，在拱北殿停車場談判。梁女找來周姓女友人及其賴姓丈夫幫忙，賴男則找來7名友人到場壯膽。未料，雙方談判時擦槍走火，趙男等人拿出刀械砍殺，造成4人受傷，幸無生命危險。警方目前已掌握相關資訊，積極緝查中。

    警方初步調查，雙方因貓隻問題，相約到拱北殿的停車場，梁女為了自身安全，找來友人幫忙，而趙男等人則是攜帶刀械前往，想要教訓對方的意味濃厚。雙方談判時，引發衝突，趙男一方竟拿出刀械朝梁女一行人砍殺，其中一名23歲的李姓男子傷勢較重，額頭、手及背部有4、5處刀傷，經送往醫院搶救後，目前幸無生命危險；另戴、周姓男子及李姓少年，則於手、背部有輕微刀傷。

    據悉，案發時現場曾傳出兩聲槍響，警方也在現場拾獲兩枚彈殼，經初步查看卻確認為道具槍（有聲響無彈頭射出槍枝）擊發，不排除趙男等人是利用該槍枝恫嚇對方。

    警方目前已鎖定趙男等8人行蹤，案發後已派員前往趙男及其友人居住處查緝，並調閱監視器確認犯嫌蹤跡，全案將依傷害、毀損、妨害秩序等罪積極偵辦中，也將視李男頭部傷勢釐清有無涉犯殺人未遂情形。

    救護人員趕赴現場，將傷者送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員趕赴現場，將傷者送往醫院救治。（記者吳昇儒翻攝）

    警方出動快打部隊抵達時，犯嫌們聞聲逃逸。（記者吳昇儒翻攝）

    警方出動快打部隊抵達時，犯嫌們聞聲逃逸。（記者吳昇儒翻攝）

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