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    女友租屋處浴室「躲男人」 外籍男揪出「房東兒」案情超展開

    外籍男友拜訪女方台北市信義區租屋處，竟發現1名陌生男子躲在女友浴室內，最後更發現他竟是房東的兒子。示意圖。（彭博檔案照）

    外籍男友拜訪女方台北市信義區租屋處，竟發現1名陌生男子躲在女友浴室內，最後更發現他竟是房東的兒子。示意圖。（彭博檔案照）

    2021/08/28 17:55

    〔即時新聞／綜合報導〕1名女子的外籍男友，先前拜訪女方在台北市信義區的租屋處，卻發現1名陌生男子躲在女友浴室內，最後發現他的身分竟然是房東的兒子，聲稱自己「走錯房間」想矇混過去，女房客報警後才知道對方是拿備用鑰匙闖閨房。

    高等法院判決指出，女房客的外籍男友到女方租屋處，整理行李時發現竟有個陌生男子躲在浴室門後，對方聲稱自己喝醉、想吐，希望幫忙攙扶他回房，說完就自行走到門口坐下，外籍男友連忙拍照傳給女友，詢問是否認識此人？不料對方竟趁隙消失無蹤。

    女房客聯絡房東處理，房東到場後立刻走向其中一間房間敲門，房裡的人開門，果然是溜進女方房間的那名陌生男子，女房客與外籍男友因此得知，這名男子就是房東的兒子，對方辯稱自己拿著鑰匙「走錯房間」，女房客報警逮人，房東兒子又向警方辯稱自己服用醫師開的安眠藥，因此意識不清。

    男子一審依侵入他人住宅罪判處拘役40日，不符繼續上訴，高院法官認為，房東的兒子當天被員警帶回偵訊，身上並未被聞到有酒味，且若同時飲酒又服用安眠藥，會增加安眠藥效力，但觀察男子的行為舉止並不像是有此跡象，女房客的房間與他的房間相隔5公尺之遠，過程中還須在走道右轉，他卻還能拿著備用鑰匙闖入，法官因此不予採信男子說法，駁回上訴。

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