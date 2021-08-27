持藤條毆打4歲兒致死 狠心父母均被判刑定讞

洪姓夫婦虐兒被高雄高分院判刑，上訴駁回將入監執行。示意圖，與本案無關。（資料照）

2021/08/27 07:18

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市洪姓夫婦因4歲兒子不乖，涉嫌先後持藤條毆打，導致小孩傷痕累累致死，高雄高分院依家暴傷害和傷害致死罪，分別判處洪有期徒刑1年，洪妻有期徒刑4年2月，並經最高法院判決定讞，檢方將通知2人到案執行。

判決書指出，107年1月至3月30日間，洪父在高雄市住處，因4歲兒子是否拿家中電視遙控器說謊，又屢勸不聽，涉嫌持藤條2度毆打他腿部、身體等處，導致多處瘀傷挫傷。

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同年4月4日晚間，洪妻因小孩用餐時，將食物含在口中，不願吞嚥，經勸誡未聽從，涉嫌持藤條持續毆打他腿部，並因他閃避掙扎，而打到頭部、手、軀幹等部位，致使其頭、軀幹及四肢多處鈍力傷。

同月6日凌晨1時50分許，小孩在住處內，因呼吸有異，經洪妻發現後，送往醫院救治，然仍因毆打所造成橫紋肌溶解症，累積併發急性腎小管壞死，及皮下軟組織大面積出血，送抵醫前已無自主呼吸及心跳、雙眼瞳孔放大，經急救後宣告不治。

高雄高分院依成年人故意對兒童犯傷害2罪，判處洪徒刑1年，另依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處洪妻徒刑4年2月，案經洪姓夫婦上訴最高法院被駁回定讞，全案將移送地檢署執行。

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