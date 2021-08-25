8/25 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落嘉義

今晚（8月25日）開獎的第110000203期今彩539，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2021/08/25 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月25日）開獎的第110000203期今彩539，頭獎開出1注，由嘉義市西區獅子里民生南路582號1樓「日月光彩券行」開出；第110000203期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000203期雙贏彩中獎號碼為「04、05、11、12、13、15、16、18、19、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共150注中獎，每注可得500元；肆獎共1703注中獎，每注可得100元。

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第110000203期今彩539中獎號碼為「14、15、26、31、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共160注中獎，每注可得2萬元；參獎共6665注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2955注中獎，每注可得50元。

第110000203期39樂合彩中獎號碼為「14、15、26、31、34」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共311注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8265注中獎，每注可得1125元。

第110000203期3星彩中獎號碼為「911」，正彩共52注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000203期4星彩中獎號碼為「2146」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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