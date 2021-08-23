幸運兒是你嗎？8/23威力彩頭獎1注獨得 27億獎落新北

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2021/08/23 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月23日）開獎的第110000067期威力彩，頭獎1注中獎，可得27億多元，由新北市三峽區愛國路2號「義忠興業社」開出；第110000201期今彩539，頭獎共4注中獎，由新竹縣新埔鎮義民路三段339號「永昌鑫商行」、 新北市蘆洲區中山二路70號「日財得投注站」、雲林縣斗六市太平里太平路145號1樓「大富豪彩券行」及高雄市鼓山區濱海二路2號「來吧彩券行」開出，各可得600萬元；第110000201期雙贏彩，頭獎摃龜。

第110000067期威力彩中獎號碼為「第一區：08、09、19、23、24、35，第二區：01」，頭獎1注中獎，可得27億45萬521元；貳獎共4注中獎，每注可得1670萬2658元；參獎共161注中獎，每注可得15萬元；肆獎共1117注中獎，每注可得2萬元；伍獎共6376注中獎，每注可得4000元；陸獎共4萬7558注中獎，每注可得800元；柒獎共8萬4322注中獎，每注可得400元；捌獎共44萬7341注中獎，每注可得200元；玖獎共61萬9430注中獎，每注可得100元；普獎共96萬3537注中獎，每注可得100元。

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第110000201期38樂合彩中獎號碼為「08、09、19、23、24、35」，五合摃龜；四合共9注中獎，每注可得6萬7500元；三合共212注中獎，每注可得5750元；二合共4065注中獎，每注可得750元。

第110000201期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、08、12、13、14、15、16、17、21」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共134注中獎，每注可得500元；肆獎共1849注中獎，每注可得100元。

第110000201期今彩539中獎號碼為「06、11、24、29、37」，頭獎共4注中獎，每注可得600萬元；貳獎共284注中獎，每注可得2萬元；參獎共9144注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬682注中獎，每注可得50元。

第110000201期39樂合彩中獎號碼為「06、11、24、29、37」，四合摃龜；三合共117注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5170注中獎，每注可得1125元。

第110000201期3星彩中獎號碼為「853」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000201期4星彩中獎號碼為「4726」，正彩8注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站 。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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