非洲豬瘟肉品追追追！ 中警查扣1.8公斤越南火腿

警方查扣越南製火腿1.8公斤送驗。（記者許國楨翻攝）

2021/08/25 12:33

〔記者許國楨／台中報導〕國內傳出非洲豬瘟肉品走私案，警政署最近通報各地警局，偕同衛生、農政單位清查下游通路，台中市第二分局依國際郵件寄送路徑，動員稽查轄區中、下游通路，24日查獲一名越南籍女子收受自越南寄出的火腿，惟該製品是否染上非洲豬瘟，已移請市府相關單位化驗。

警方調查指出，26歲越南籍阮姓女子，平日負責自越南團購家鄉用品，或是替同鄉代收或代寄物品，因此警方昨下午前往其住處查緝時，發現一大堆準備要寄到越南，或是自越南寄入台灣的包裹，今年6月上旬收受來自越南不明豬肉製品包裹。

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經清查後發現家中尚留有越南製火腿1.8公斤，上頭沒有中文標示，標籤文字說明都是越南文，阮女供稱該火腿係同鄉移工，請越南家人從當地寄來台灣並由她代收，惟對方已返回越南，故將火腿留在其住處迄今，阮女同時表示，代收後並未食用或私下販售。

但警方對阮女說法抱持保留態度，針對是否有販售，其數量和流向，目前仍積極追查中，除已移請市府農業局動物保護防疫處及農委會防檢局帶回化驗，移民署中區事務大隊科技偵查隊也協助查察該名移工身分，以利溯源追查境外肉品來源。

分局長陳家銘呼籲，民眾切勿購買來路不明的境外肉品，也千萬別從國外違法攜帶肉品入境，根據「動物傳染病防治條例」等相關規定，從國外違法攜帶肉品入境，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，警方將配合相關單位加強稽查，絕不讓防疫出現破口，也呼籲相關業者切勿心存僥倖，以身試法。

警方到越籍女子住處查緝。（記者許國楨翻攝）

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