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    防堵走私非洲豬瘟肉品 航警局擴大臨檢桃機貨運倉儲

    史無前例的是航警局今天由新任局長鄭明忠（左2）率同保安及刑警大隊共同編組組合警力30餘名，（航警局提供）

    史無前例的是航警局今天由新任局長鄭明忠（左2）率同保安及刑警大隊共同編組組合警力30餘名，（航警局提供）

    2021/08/24 20:18

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕航警局新任局長鄭明忠今天就任，下午就針對4大倉儲進行強力掃蕩，展現政府公權力。

    航警局因近日發生不肖業者自桃園機場貨運站區，利用空運快遞貨物走私進口非洲豬瘟肉製品流入市面事件，航警局為展現政府公權力及執法決心，執行邊境防疫工作，今日下午3點至6點規劃組合警力執行擴大臨檢勤務，針對桃園機場4大航空貨運倉儲遠雄、永儲、榮儲、華儲實施威力掃蕩臨檢。

    史無前例的是航警局今天由新任局長鄭明忠率同保安及刑警大隊共同編組組合警力30餘名，會同轄內空運倉儲公司安管部門，現場盤查報關、承攬業者相關作業及理貨人員身分及攔檢可疑車輛，另針對倉儲內申請長期證及臨時證出入之人員嚴格查核，防止不肖業者或從業人員冒證。

    航警局怕倉儲同業利益競爭衍生聚眾鬥毆滋事及從事非法走私之倉儲區，組合警力實施密集擴大臨檢勤務，強力嚴正執法，並對高風險再犯報關業者及相關作業人員進行約制，同時呼籲各相關業者應配合警方執法作為，並向倉儲業者宣導，遇可疑貨物、人、車，應通知警方到場協助處理，以遏阻不法行為，絕不容發生非法業者走私產生破口。

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