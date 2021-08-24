台中非洲豬瘟走私肉品大稽查 警局長率逾558警力查到6件

台中市警局昨晚動員警力查緝非洲豬瘟走私肉品。（記者許國楨翻攝）

2021/08/24 12:40

〔記者許國楨／台中報導〕越南某公司肉製品走私入台被驗出含非洲豬瘟，經過濾物流資料發現該公司貨品流向全台1302處所，也有流入台中市，台中市警局昨緊急動員五百多名警力，並由局長蔡蒼柏率隊查緝，計查扣越南加工肉製品2件，但對於有多少可疑肉品流入市場，蔡蒼柏表示，全面清查中。

台中市警局配合警政署執行0822專案清查疑非洲豬瘟肉製品案，經各分局於23日全面清查疑似非洲豬瘟肉品場所計185處，動員警力數558名，其中營業處所小吃部13處、商家16處、住家62處、其他處所94處。

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期間市警局長蔡蒼柏為宣示查緝非洲豬瘟肉製品決心，昨親自率隊前往大雅區貨運中心，會同台中市動物保護防疫處防疫人員打開嫌寄送包裹，幸該包裹未發現豬肉製品，但經統計，市警局執行該案計查扣越南加工肉製品2件，其中第四分局在南屯區查獲越南製月餅3個。

而大雅分局也在潭子區查獲越南肉鬆1罐，均已通報動物保護防疫處派員會同依法查扣送驗，蔡蒼柏強調，將持續清查嫌犯販售之上中下游通路，阻斷可能感染非洲豬瘟風險，以維市民健康安全，並呼籲民眾勿購買不明來源肉製品，共同堅守防疫陣線。

市警局長蔡蒼柏率隊查緝。（記者許國楨翻攝）

中警查緝非洲豬瘟走私肉品，查獲越南製月餅3個。（記者許國楨翻攝）

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