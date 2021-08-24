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    首頁　>　社會

    澎湖縣政府警察局長換將 賴峰偉期再創治安第一巔峰

    澎湖縣政府警察局龍頭交接，由原局長劉鴻烈〈左〉將印信交給新任局長陳宗能〈右〉。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣政府警察局龍頭交接，由原局長劉鴻烈〈左〉將印信交給新任局長陳宗能〈右〉。（記者劉禹慶攝）

    2021/08/24 12:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府警察局龍頭易主，昨由澎湖縣長賴峰偉主持、警政署警政委員張春波抵澎監交，澎湖地方法院院長張靜琪、澎湖地檢署檢察長張春暉等貴賓都到場觀禮。賴峰偉期勉新任警察局長陳宗能，能再創澎湖治安第一的高峰。

    台灣疫情趨緩後，警政高層也展開異動，原澎湖縣警察局長劉鴻烈調升新北市警察局主任秘書。遺缺由警政署臺中港務警察總隊長陳宗能接任，也是繼前任局長楊鴻正，第二位由台中港務警察總隊調任澎湖縣警察局長。劉鴻烈則是在去年9月間自內政部警政署警察通訊所所長，調升澎湖縣警察局長，任職還不到一年。

    交接儀式由澎湖縣長賴峰偉主持，警政署派出警政委員張春波專程抵澎監交，現場嘉賓雲集，除了地檢2大龍頭出席之外，澎湖縣議員歐中慨、呂黃春金、陳佩真、蘇陳綉色、澎湖縣警友會理事長許朝鑑及縣府一級主管等人，都到場觀禮。賴峰偉並致贈卸任局長劉鴻烈榮譽縣民證及紀念品，感恩其對澎湖防疫及治安維護的貢獻。

    由於賴峰偉上次在全國各縣市長民調排名末段班，其中交通、治安因素名次大幅退步，因此賴峰偉寄望新任局長陳宗能上任後，能重返榮耀，回復昔日全國治安第一的美譽；但交通因素包含停車場之亂、機票之亂，若一昧歸咎於奉命執法的警政機關，似乎也不太公平，還是要在政策面正本清源，如何取得民眾的信服？才是贏回民心的正軌。

    新任澎湖縣警察局長陳宗能，由台中港務警察隊總隊長調升。（記者劉禹慶攝）

    新任澎湖縣警察局長陳宗能，由台中港務警察隊總隊長調升。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長賴峰偉頒贈榮譽縣民證，給卸任警察局長劉鴻烈。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長賴峰偉頒贈榮譽縣民證，給卸任警察局長劉鴻烈。（記者劉禹慶攝）

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