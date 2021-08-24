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    首頁　>　社會

    花蓮港警員港邊巡邏 失足摔消波塊重傷亡

    內政部警政署花蓮港務警察總隊49歲黃姓保安隊警員，昨早在花蓮港西堤執行防疫巡守勤務時，不慎失足摔落約2米高的消坡塊死亡。（讀者提供）

    內政部警政署花蓮港務警察總隊49歲黃姓保安隊警員，昨早在花蓮港西堤執行防疫巡守勤務時，不慎失足摔落約2米高的消坡塊死亡。（讀者提供）

    2021/08/24 10:19

    〔記者王錦義／花蓮報導〕內政部警政署花蓮港務警察總隊49歲黃姓保安隊警員，昨早在花蓮港西堤執行防疫巡守勤務時，不慎失足摔落約2米高的消坡塊，頭部重創在現場失去生命跡象，送醫後仍傷重不治，花蓮港警方今指出，詳細的事故原因還在進一步調查當中。

    警方指出，黃姓保安隊警員昨日清晨6到8點執行單警服勤，獨自前往花蓮港碼頭巡邏，除走上防波提查看，更進一步爬上消波塊，查看是否有不法情事。黃員正準備爬到另一塊橫躺消波塊時，疑似手沒撐好，不慎失足，頭撞擊消波塊後，整個人倒頭栽地直落地面，導致頸椎當場斷裂。

    由於黃姓警員遲未返隊，電話也聯繫不上，警方到現場尋找發現消波塊上血跡斑斑，找到黃員時，已無呼吸心跳，送往門諾醫院搶救仍回天乏術。據了解，黃員為一線三基層，在花蓮港警總隊服務快滿30年，平時認真服勤，對學弟都很好，同仁接獲不幸消息都十分難過，黃妻與4個小孩更是在醫院哀痛萬分。

    由於近期西部偷渡事件頻傳，加上防疫阻絕嚴防偷渡客帶疫進入台灣，因此海岸各相關單位近期都加強岸際巡邏，加上花蓮港近期有釣客在現場縱火，引發治安疑慮，上級長官要求近期需加強巡邏、取締，黃員當天才會爬上消波塊查看，但爬上消波塊十分危險，過去就經常有釣客失足摔落的意外。

    內政部警政署花蓮港務警察總隊49歲黃姓保安隊警員，昨早在花蓮港西堤執行防疫巡守勤務時，不慎失足摔落約2米高的消坡塊死亡。（讀者提供）

    內政部警政署花蓮港務警察總隊49歲黃姓保安隊警員，昨早在花蓮港西堤執行防疫巡守勤務時，不慎失足摔落約2米高的消坡塊死亡。（讀者提供）

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