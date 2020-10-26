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    卡哇伊！消波塊也有可愛的 超像「抹茶千層糕」

    嘉義布袋台鹽廢鹽田大蓄水池裡的消波塊，好像「抹茶千層糕」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義布袋台鹽廢鹽田大蓄水池裡的消波塊，好像「抹茶千層糕」。（記者蔡宗勳攝）

    2020/10/26 20:14

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮有個消波塊「抹茶千層糕」新秘境，遊客看了直呼「卡哇伊」，紛紛打趣說「像極了愛情」。

    西部濱海快速公路（台61線）嘉義縣布袋第二交流道往布袋市區、義竹聯絡道北側的台鹽廢鹽田大蓄水池，有為保護引道所施放的消波塊，泡在水中所附著的海藻原本是一片翠綠，但因水位消退、浪花打不到的海藻出現白化現象，加上原本灰色的消波塊原色，成了灰、白、綠相間，宛如抹茶千層糕，美麗畫面經分享後，吸引不少人前往觀賞，成為小確幸秘境。

    消波塊「抹茶千層糕」成為嘉義縣布袋賞景秘境。（記者蔡宗勳攝）

    消波塊「抹茶千層糕」成為嘉義縣布袋賞景秘境。（記者蔡宗勳攝）

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