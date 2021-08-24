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    高市警多點式臨檢奏效 攔獲女騎士酒駕還逮到詐欺通緝犯

    高市警多點式臨檢奏效，新興分局攔獲女騎士酒駕還逮獲1名詐欺通緝犯。（民眾提供）

    高市警多點式臨檢奏效，新興分局攔獲女騎士酒駕還逮獲1名詐欺通緝犯。（民眾提供）

    2021/08/24 09:12

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市警方今天凌晨採多點式路檢奏效，攔檢一名女騎士酒駕，另獲一名詐欺通緝犯，謝姓通緝犯表示，因自己先前住北部後，又南下到友人家工作，一直沒有居住在戶籍地，才未收到法院的通知書，不知遭檢方通緝，警方依詐欺通緝帶返所偵辦。

    新興分局今（24）日執行路檢勤務時，在凌晨0時30分許，發現李姓女子（40歲）騎乘機車沿中山一路南向北行駛，發現警方執行路檢勤務，疑似為了規避警方路檢，突然右轉駛入玉竹街口時，遭警方攔下後發現女騎士身上有濃重酒味，經警方對她實施酒精呼氣檢測，果然超過法定標準值，李女表示剛在店裡喝啤酒，因貪圖方便騎車返回家裡，警方依公共危險罪將李女帶返所偵辦。

    高市警方擔心防疫降級、微解封，民眾因疫情放鬆而餐敘飲酒，為防制酒後駕車造成的交通事故，規劃今天凌晨多點式臨檢，進行防制酒駕路檢勤務以及深夜擴大稽查，藉由強勢執法來遏阻民眾酒駕行為與防制不法事件，凌晨1時許，又見一輛自小客車沿中山一路快車道南向北開至路檢點，配合警方臨檢查驗身分，意外發現車內一名謝姓（37歲）男乘客，竟是士林地檢所發布詐欺通緝犯，今將押解北上歸案。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高市警多點式臨檢奏效，新興分局攔獲女騎士酒駕還逮獲1名詐欺通緝犯。（民眾提供）

    高市警多點式臨檢奏效，新興分局攔獲女騎士酒駕還逮獲1名詐欺通緝犯。（民眾提供）

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