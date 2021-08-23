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    非洲豬瘟走私肉品案 法部：邊境嚴管、追查主嫌

    我國疫情仍處二級警戒之際，卻爆發首度查獲自越南走私肉製品驗出非洲豬瘟病毒。（資料照）

    我國疫情仍處二級警戒之際，卻爆發首度查獲自越南走私肉製品驗出非洲豬瘟病毒。（資料照）

    2021/08/23 23:34

    〔記者楊國文／台北報導〕我國疫情仍處二級警戒之際，卻爆發首度查獲自越南走私肉製品驗出非洲豬瘟病毒，法務部長蔡清祥要求所屬機關本於「鬆綁但不鬆懈」的原則，持續配合相關管制規定，貫徹各項防疫措施，尤其各檢調機關，繼續嚴查走私、偷渡等案件及幕後主嫌，與相關權責機關共同落實邊境嚴管，阻絕疫情傳播。

    法務部指出，近來有不肖人士想趁全民忙於防疫之際走私動物、或輸入染有非洲豬瘟病毒的肉品，置全民健康及動物安危於不顧，行徑惡劣，全國各檢察機關檢察官均已主動指揮溯源偵辦，將全力揪出幕後主嫌繩之於法。法務部也會協助各權責機關共同檢視相關現行法律，若有研修必要也會積極研議，期能更有效喝阻、嚴懲走私犯罪，固守防疫陣線。

    另鑑於疫情逐漸趨緩後，各院檢偵審案件已逐步恢復進行，法務部持續督促檢察機關加速毒品等贓證物的管理，法務部長蔡清祥並於8月20日下午召開全國檢察長視訊會議，要求各檢察長負起監督及執行之責，對於各檢察機關贓物庫的管理，秉持防疫鬆綁、但管理不鬆懈的態度積極處理；對於偵審中的扣押物，應確實做好保管措施；對於已有檢察官處分命令的贓證物加速清理，並且積極向法院聲請判決確定前銷燬扣案的毒品等具體措施，以防範因物品久置或保管不當引起之接觸染疫等風險。

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