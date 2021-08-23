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    汽修廠竟成改槍工廠被抄12把長、短槍 赫見整支檜木槍身槍枝

    葉男稱每一支槍都是自己辛苦打造，甚至花上一整年的時間，打造出整支檜木槍身的槍枝。（記者吳昇儒攝，本報合成）

    葉男稱每一支槍都是自己辛苦打造，甚至花上一整年的時間，打造出整支檜木槍身的槍枝。（記者吳昇儒攝，本報合成）

    2021/08/23 19:00

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕50多歲葉姓男子在新竹縣開設汽車修理廠，熟知金屬焊接、切割技術，當兵時愛槍成癡，有穩定收入後，開始購買生存遊戲槍枝進行改造，更換調槍管及彈簧等零件後，竟成具有殺傷力的槍枝。基隆警方近日接獲線報，前往葉男工作地方查緝，起出改造槍械及12把槍枝，偵訊後依槍砲彈藥刀械管制條例，將他移送基隆地檢署偵辦。

    基隆市警察局刑警大隊與少年隊日前接獲線報指出，新竹某汽車修理廠有人在改造槍枝，經多日追查後，確認改槍人就是汽修廠葉姓老闆，今日下午見時機成熟，進入工廠內逮人；除了將改槍的葉男逮捕外，另也起出11把改造長槍及1把短槍及大批改槍工具。

    據悉，葉男特別喜歡長槍，認為長槍在射擊時比短槍準確，所以此次查獲的槍枝中，大多數都是長槍。

    而葉男改造槍枝後，初步未發現有販售情形，大部分槍枝零件都是購買生存遊戲槍枝為基礎，再經過修改槍管及彈簧，加強火力，並利用鋼珠作為子彈發射，經過長槍管的射擊，就成了具有殺傷力的槍枝。

    據了解，葉男偵訊時向警方承認犯行，堅決否認有販售槍枝情形，並稱每一支槍都是自己辛苦打造，甚至花上一整年的時間，打造出整支檜木槍身的槍枝，對每一把槍都愛不釋手。

    警方則認為，葉男改造多支槍械，不排除有販賣意圖，所幸及時攔阻，避免大批槍械流入市面。警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將葉男移送基隆地檢署偵辦。

    偵辦人員指出，該案件林炎田局長非常重視，更特別加強指導偵辦方向，在他升職前正好時機成熟，順利偵破。

    現場查扣多把改造長槍。（記者吳昇儒翻攝）

    現場查扣多把改造長槍。（記者吳昇儒翻攝）

    警方帶回槍枝零件及底火。（記者吳昇儒攝）

    警方帶回槍枝零件及底火。（記者吳昇儒攝）

    葉男為了打造原木槍枝，找來整支檜木手工打磨1年。（記者吳昇儒攝）

    葉男為了打造原木槍枝，找來整支檜木手工打磨1年。（記者吳昇儒攝）

    警方在現場查扣改造機具。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在現場查扣改造機具。（記者吳昇儒翻攝）

    警方查扣12把具有殺傷力的改造槍枝。（記者吳昇儒攝）

    警方查扣12把具有殺傷力的改造槍枝。（記者吳昇儒攝）

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