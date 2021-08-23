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    新北警局長黃宗仁歡送副警局長吳坤旭掌彰縣警局

    新北市警局長黃宗仁（左）、副局長吳坤旭（中）與警察之友會理事長郭進源（右）。（記者姚岳宏翻攝）

    新北市警局長黃宗仁（左）、副局長吳坤旭（中）與警察之友會理事長郭進源（右）。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/08/23 14:43

    〔記者姚岳宏／台北報導〕警政署上週發布新一波人事調動，新北市共6個警分局長換人，1位副局長、2位分局長更高升外派擔任重要職務，市警局今舉辦歡送，局長黃宗仁與新北市警察之友會理事長郭進源共同歡送3位外派高升的幹部，黃宗仁會中表示，感謝三位高升外派的重要幹部在疫情嚴峻期間，陪伴他們一起對抗疫情，在許多重要政策規劃與執行上提供寶貴意見，也期待他們到了新單位，能將新北市警局「基層最大、人民優先」的精神延續下去。

    黃宗仁表示，副局長吳坤旭此次陞任彰化縣警察局局長，彰化為全台6都之外的第一大縣，彰化縣人口總數為126萬人，其局長的責任重大，吳副局長在新北期間表現，受到署長及各界長官的肯定，這次調陞新北同事也是與有榮焉。

    黃宗仁說，三重分局長林故廷陞任刑事警察局主任秘書，林分局長曾任新北市鑑識中心主任，一手建立台灣警界的測謊系統，國內多起受矚目大案（319槍擊案、南迴鐵路搞軌案、新北八里媽媽嘴雙屍命案、廣大興漁船喋血案），都由他親自操刀測謊，堪稱警界測謊首席，這次能派任刑事局主任秘書並將實質主導未來刑事政策的擬訂，可說是實至名歸。

    另永和分局長李宏振此次陞任保一總隊主任秘書，保一總隊主要支援環保、通信、森林警察執行專業巡邏取締任務，其中還有耳熟能詳的「維安特勤隊」，支援各重大槍擊事件、嫌犯攻堅圍捕行動，希望李分局長除了本身是國內首屈一指的交通權威外，在保一增加行政歷練後，更能繼續替台灣的治安盡一份心力。

    黃宗仁在歡送典禮中也提到，彰化是他的出生地，從警40多年，彰化是他最想回去的單位，希望能為家鄉的鄉親服務，現在這個願望只能託給吳副局長幫忙實現了，另外，黃局長並笑稱這次林、李兩位分局長高昇之後，還留在新北的分局長就都不是「吃素的」了。

    黃宗仁除恭賀所有榮昇的3位同事，並希望都能持續將為民眾服務的精神理念繼續延續下去。

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