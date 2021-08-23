為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    It's show time！妖嬌男街頭狂秀水蛇腰、M字腿 民眾看傻

    埔里鎮車水馬龍的中山路2段，上午10點多出現1名男子，拖著行李大走麻豆一字步。（記者佟振國翻攝）

    埔里鎮車水馬龍的中山路2段，上午10點多出現1名男子，拖著行李大走麻豆一字步。（記者佟振國翻攝）

    2021/08/23 12:36

    〔記者佟振國／南投報導〕馬路成為伸展台！南投縣埔里鎮市區車水馬龍的中山路，上午竟出現1名染金髮、戴墨鏡與口罩的男子，沿途拉著行李大走麻豆一字步，甚至對著自身行李、路邊店招大秀水蛇腰、M字腿，也對路過店家獻上飛吻，讓路過民眾看傻，驚呼「現在全是他的演出時間」，也有民眾認為男子不顧危險，任意穿越馬路，更該罰！

    上午10點多交通繁忙的埔里鎮中山路2段北門加油站附近，出現1名徒步的男子，頭染金髮、戴著墨鏡與口罩，拉著行李邁開步伐，扭腰擺臀，走著模特兒的台步，還突然停下對著行李大秀水蛇腰，並高舉右手，像是對沿途商家、路人獻飛吻、打招呼，讓路過民眾看傻，不知男子要幹什麼。

    更扯的是原本逆向走在外側車道的男子，就直接穿越劃設雙黃線的馬路到了對面，繼續將馬路當他伸展台，還扶著路邊早餐店的店招大秀M字腿，怪異行為更讓民眾看了笑翻，直呼今天真是開眼界了！

    不過，男子任意穿越馬路的行為，可能為自己帶來交通事故的風險，為此樂極生悲，也違反交通規則，警方表示，根據道路交通管理處罰條例行人不依規定，擅自穿越車道，可處300元罰鍰。

    男子走到一半突然對著自己的行李扭腰擺臀，讓路過民眾傻眼。（記者佟振國翻攝）

    男子走到一半突然對著自己的行李扭腰擺臀，讓路過民眾傻眼。（記者佟振國翻攝）

    男子之後又任意穿越馬路到了對面，對著早餐店的店招大秀M字腿。（記者佟振國翻攝）

    男子之後又任意穿越馬路到了對面，對著早餐店的店招大秀M字腿。（記者佟振國翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    正妹穿喬丹裝站路中拍照 網友虧：幾乎看見上帝光芒
    2018/09/07 15:57

    正妹穿喬丹裝站路中拍照 網友虧：幾乎看見上帝光芒
    貨車西瓜掉滿地 重機打滑撞警車
    2018/05/14 06:00

    貨車西瓜掉滿地 重機打滑撞警車
    攤販擋住潭子國中側門 民眾批太囂張
    2017/05/01 16:47

    攤販擋住潭子國中側門 民眾批太囂張

    LTN金牌風雲榜 中獎名單點我看
    社會今日熱門
    社區有愛！獨居嬤家燈火通明「不正常」 急壞「雞婆」鄰居
    2021/08/22 12:56

    社區有愛！獨居嬤家燈火通明「不正常」 急壞「雞婆」鄰居 影片

    持折疊刀搶小黃還丟包司機 男子稱罹病求減刑法官不准
    2021/08/22 13:36

    持折疊刀搶小黃還丟包司機 男子稱罹病求減刑法官不准

    普渡架棚逾時未拆 貨車夜半撞擊巨響如鞭炮
    2021/08/22 13:47

    普渡架棚逾時未拆 貨車夜半撞擊巨響如鞭炮

    「鎮瀾兒童家園」個資外洩害捐款人被騙 廟方被控處理消極
    2021/08/22 14:12

    「鎮瀾兒童家園」個資外洩害捐款人被騙 廟方被控處理消極 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播