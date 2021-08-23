It's show time！妖嬌男街頭狂秀水蛇腰、M字腿 民眾看傻

埔里鎮車水馬龍的中山路2段，上午10點多出現1名男子，拖著行李大走麻豆一字步。（記者佟振國翻攝）

2021/08/23 12:36

〔記者佟振國／南投報導〕馬路成為伸展台！南投縣埔里鎮市區車水馬龍的中山路，上午竟出現1名染金髮、戴墨鏡與口罩的男子，沿途拉著行李大走麻豆一字步，甚至對著自身行李、路邊店招大秀水蛇腰、M字腿，也對路過店家獻上飛吻，讓路過民眾看傻，驚呼「現在全是他的演出時間」，也有民眾認為男子不顧危險，任意穿越馬路，更該罰！

上午10點多交通繁忙的埔里鎮中山路2段北門加油站附近，出現1名徒步的男子，頭染金髮、戴著墨鏡與口罩，拉著行李邁開步伐，扭腰擺臀，走著模特兒的台步，還突然停下對著行李大秀水蛇腰，並高舉右手，像是對沿途商家、路人獻飛吻、打招呼，讓路過民眾看傻，不知男子要幹什麼。

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更扯的是原本逆向走在外側車道的男子，就直接穿越劃設雙黃線的馬路到了對面，繼續將馬路當他伸展台，還扶著路邊早餐店的店招大秀M字腿，怪異行為更讓民眾看了笑翻，直呼今天真是開眼界了！

不過，男子任意穿越馬路的行為，可能為自己帶來交通事故的風險，為此樂極生悲，也違反交通規則，警方表示，根據道路交通管理處罰條例行人不依規定，擅自穿越車道，可處300元罰鍰。

男子走到一半突然對著自己的行李扭腰擺臀，讓路過民眾傻眼。（記者佟振國翻攝）

男子之後又任意穿越馬路到了對面，對著早餐店的店招大秀M字腿。（記者佟振國翻攝）

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