偷倒廢棄物嫌犯栽了！竟是「喝杯咖啡」露餡

涉嫌偷倒廢棄物又未掛車牌的大貨車停在南投市某超商門前的影像，被路口監視器清楚拍下。（記者謝介裕翻攝）

2021/08/23 08:53

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉國道3號聯繫萬丹社區的便道，日前遭未懸掛車牌的大貨車，在馬路中間亂倒了一堆建築廢棄物，令社區民眾傻眼又生氣，不過，嫌犯這麼也沒想到自己會因愛喝咖啡，被超商監視器清楚拍下影像而遭警方逮捕到案，也為「法網恢恢、疏而不漏」作了最佳印證。

南投縣名間鄉萬丹社區因位處偏遠山區，加上夜間照明設備不佳，以致遭不肖人士亂倒垃圾意外迭起，前幾天聯繫國道3號的便道就直接被倒了約10公頃的建築廢棄物，在地民眾面對馬路中間突如其來的「垃圾山」，個個怒不可遏，並希望警方及環保單位一定要揪出違規犯嫌予以嚴辦。

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南投縣警察局南投分局新佳派出所遂調閱對外路口監視影帶，惟因涉案大貨車未懸掛車牌，更增添辦案困難度，惟警方並不氣餒，費時多日終於在距離案發現場20公里外的南投市1處超商揪出涉案車輛及犯罪嫌疑人。

警方說，監視器拍下涉案男子將大貨車停在路旁後，隨即下車進入超商，出來時手上多了1杯咖啡，嫌犯原以為自己犯案過程已做到神不知鬼不覺，怎麼也想不到會栽在1杯咖啡上，警方透過科技辦案過濾、比對影像，順利查出嫌犯姓廖等資料後，也將人傳訊到案，廖嫌偵訊時也坦承，為了節省成本，才將廢棄物任意傾倒，警方訊後，依廢棄物清理法等相關罪嫌移送法辦。

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