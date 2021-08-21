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    注射安毒後罪惡感爆發 新北毒警跑到北市自首

    近年興起以注射方式把安非他命打入體內，對人體健康影響甚鉅。示意圖，與本新聞無關。（資料照。新竹縣政府提供）

    近年興起以注射方式把安非他命打入體內，對人體健康影響甚鉅。示意圖，與本新聞無關。（資料照。新竹縣政府提供）

    2021/08/21 23:25

    〔記者吳政峰／台北報導〕新北市警局交通大隊瑞芳分隊一名郭姓員警，2020年間在台北市萬華區一間旅館內，以近年盛行的Slam（靜脈注射）方式，把安非他命打到自己血管內，沒想到施用後突然感到心虛，罪惡感爆棚，趕緊打電話回瑞芳分局，自爆施用毒品，又跑到北市萬華警分局自首。檢察官訊後，給予緩起訴2年處分，懲戒法院則判他降一級改敘，不過，郭員已提前一步辭職請罪。

    2020年元月間，郭員帶著安非他命到萬華一間旅館休息，他未用傳統的玻璃球吸食方式，而改採近年新興的針筒靜脈注射，把毒品直接打入體內，該種方式雖然能讓毒品在短時間發揮作用，卻也對身體造成極大危害。

    郭員施打後，不知是否受到毒品影響，突然感到莫名的心虛與罪惡感，立刻打電話到瑞芳分局，承認剛剛施用完毒品，要自首。同仁得知後大驚，馬上問他在哪，並前往該處，陪同他到最近的萬華分局西門町派出所自首。

    北市警見新北市警近來，原以為是有職務上的協助請求，沒想到郭員劈頭就自爆吸毒。西門町派出所員警嚇了一跳，通知相關人員幫郭員採尿，鑑驗結果出爐，確呈安非他命陽性反應，全案移請台北地檢署偵辦。

    檢察官審酌相關案情後，決定給予緩起訴處分，期間2年，依職權送高檢署再議後駁回，全案確定。新北市警局及瑞芳分局則認為郭員違法行為事證明確，且情節重大，移付懲戒。

    懲戒法院指出，郭員除觸犯刑罰法律外，並有違公務員服務法第5條規定，即公務員不得有吸食煙毒等足以損失名譽的行為，雖然他是在非執行職務時施用第二級毒品，仍使得公眾喪失對其職位的尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，評議後判降一級改敘，可上訴。惟郭員已在判決前就先一步離職，如果他未來申請回任，懲戒汙點將跟著他的公職生涯。

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