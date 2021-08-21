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    8/21 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落嘉義縣

    今晚（8月21日）開獎的第110000200期今彩539，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    今晚（8月21日）開獎的第110000200期今彩539，頭獎開出1注。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2021/08/21 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月21日）開獎的第110000200期今彩539，頭獎開出1注，由嘉義縣民雄鄉北斗村北勢子78之3號「吉財旺彩券行」開出；第110000200期雙贏彩，頭獎摃龜。

    第110000200期雙贏彩中獎號碼為「01、06、07、09、13、14、15、16、18、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共167注中獎，每注可得500元；肆獎共1601注中獎，每注可得100元。

    第110000200期今彩539中獎號碼為「18、24、29、31、33」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共138注中獎，每注可得2萬元；參獎共5390注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5200注中獎，每注可得50元。

    第110000200期39樂合彩中獎號碼為「18、24、29、31、33」，四合共8注中獎，每注可得21萬2500元；三合共182注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6108注中獎，每注可得1125元。

    第110000200期3星彩中獎號碼為「718」，正彩共33注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000200期4星彩中獎號碼為「4209」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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