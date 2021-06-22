在台暗巷指侵同胞女學生 史瓦帝尼男子判刑3年半

史瓦帝尼籍盧姓男子前年在台北市巧遇同鄉女留學生，在暗巷內強行「壁咚」親嘴、摸屁股、指侵；台北地院依強制性交罪判刑3年6月，執行完畢後驅逐出境。可上訴。（情境照）

2021/06/22 22:05

〔記者張文川／台北報導〕史瓦帝尼籍盧姓男子來台教英文、足球，前年6月在台北市一間水煙館門口遇到同鄉的女留學生，謊稱要帶她去找女性友人，卻引誘到水煙館外的昏暗巷弄，強行「壁咚」親嘴、摸屁股、指侵；台北地院審理時，盧男堅稱雙方合意，未獲採信，法官依強制性交罪判刑3年6月，執行完畢後驅逐出境。可上訴。

北檢起訴指出，2019年6月2日凌晨2時許，史國女留學生與女性友人一起到松山區某知名水煙館慶祝學姊畢業，因覺得店內太悶熱，又不習慣菸味，便到水煙館門口透透氣，巧遇的盧男假意向她表示，知道她的友人在何處，卻引至暗巷內，突然把她推向牆壁，強行撫摸被害人臀部、親吻嘴唇，將手指伸進她內褲性侵，女子趁隙逃脫後報警。

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盧男審理時坦承以手指插入女方下體、肛門，但堅稱是雙方合意，否認強迫。但被害女的女性友人稱，被害人事後向她哭訴遭盧男在暗巷內非禮，以強迫手段侵犯。

被害女一度寫簡訊給警方表達欲撤告，但法官認為，是因她不諳我國法律程序，聽信本地友人建議，以為訴訟會拖很久才打算撤告，但性侵並非告訴乃論，法官依據偵審調查的證據，認定盧男構成強制性交，造成被害女心理創傷而中斷學業，考量盧男碩士學歷，犯後一再否認，重判3年半，刑畢驅逐出境。

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