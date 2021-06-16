撲倒酒店女公關 色酒客扯破內褲「用手來硬的」

蔡男扯破女公關內褲指侵，被高等法院依強制性交未遂罪判2年2月。（示意圖）

2021/06/16 22:02

〔記者楊國文／台北報導〕蔡姓酒客到台北市知名酒店消費，將一名頗具姿色的女公關小吟（化名）包出場，帶到另家酒店喝酒、唱歌，但他醉翁之意不在酒，趁酒店少爺離開包廂時硬上，將小吟壓制在沙發上，想脫掉她的內褲指侵，所幸小吟急中生智，猛按服務鈴求救，酒店少爺進入包廂撞見惡行，蔡男才放過她。高等法院依強制性交未遂罪判蔡男2年2月。

判決指出，蔡男於2018年10月29日晚間11點到台北市中山區一家大型酒店飲酒作樂，看中身材修長的女公關小吟，決定包出場，帶她到附近另一家酒店，隔日凌晨2點進入包廂後。蔡男趁酒店少爺劉姓男子離開包廂，兩人獨處之際，竟伸手要脫去小吟的內褲，小吟拚命拉住內褲，大聲尖叫「我沒有提供性服務」，仍抵不住蔡男用力拉扯，內褲靠近重要部位的地方被扯破一個大洞，蔡男想對她指侵，小吟一邊閃躲，一邊緊急服務鈴求救。劉男聞聲入內，正好撞見蔡男全身壓在小吟上面，緊抓她的內褲不放，蔡男見惡行曝，只好故作鎮定，回座位坐好。

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小吟獲救後，回報酒店說她「被欺負了」，並到醫院驗傷，她右大腿外側瘀青、前頸胸處、左會陰大腿交接處、右大腿內側中段均有挫傷等傷勢，立即轉往台北市警局婦幼隊對蔡男提告。

蔡男隔天獲悉小吟提告，傳簡訊向她賠罪指稱，「我喝比較多，要說聲抱歉」，還稱願意賠錢，小吟回罵，「抱歉？害我下面撕裂傷還流血」，不接受道歉。

蔡男應訊否認想對小吟指侵，指稱當天2人因喝酒一事鬧得不愉快，結果小吟發脾氣就走了。至於事後為何道歉？蔡男辯稱，因喝酒得罪人，他通常會傳訊息道歉，並無特別之處。但小吟指控蔡男想強行脫她的內褲，「用手來硬的」，當時感覺到蔡男的手指有插入2、3次，因此陰道口會痛。

高院綜合酒店少爺證詞、小吟驗傷報告，及小吟和蔡男並無挾怨報復可能性，認定蔡男性侵未遂犯行明確，今判刑2年2月，還可上訴。

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