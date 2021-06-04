女遭男網友指侵下半身赤裸奔逃求救 惡狼判賠60萬

被害女子前年間在租屋處遭到葉姓男網友壓制指侵得逞，新北地院判決葉男須賠償60萬元。（示意圖）

2021/06/04 16:08

〔記者王定傳／新北報導〕一名女子前年間在租屋處遭到葉姓男網友壓制指侵得逞，她嚇得下半身赤裸逃出，在租屋處其他房門求呼救：「拜託幫我」、「有變態拜託」，葉男竟沒穿褲子追出，把她強拉回房並勒住脖子，後來因聽到他處有聲響才離開，被害者事後提出求償，新北地院審理後判決葉男賠償60萬元，可上訴。

被害女子提訴指出，前年10月4日，兩人相約見面，但葉男卻意圖不軌，進房後就把她強壓在床，指侵得逞，她趁隙逃出，仍遭葉男強行拉回，由於她不斷呼救，葉男因聽到他處有聲響才離開。

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被害人表示，她遭性侵後，產生嚴重創傷反應，即使搬家後仍對居家環境高度緊張，除出現惡夢、焦慮、飲食失調等情形需至精神科診所就診外，甚至有割手掌、割腕等自殘行為，因此求償80萬元。

葉男否認性侵，辯稱當時他才剛開刀，需使用拐杖才能行走，無法做出此事；他還說，當日女子原本允許可以親密接觸，後來不舒服，他就沒有再繼續進行，對方會出去求救，是因2人互毆，他怕鄰居誤認他是變態，才把女子拉回。

本案刑事部分，一、二審法院已依強制性交罪，判處葉男4年6月徒刑；民事部分，法官認為，被害女子前後證述一致，無矛盾瑕疵，應是其親身經歷受害經驗，且監視器畫面顯示，她遭被性侵後，下半身赤裸跑出房外，又遭葉男強拉入房，並在房內不斷呼救，加上驗傷診斷書等證據為證，判定確有此事。

法官認為，葉男為求滿足自身性慾，不知尊重他人的性自主權對女子犯案，使被害者身心蒙受創傷，迄今仍持續就診，顯見她所受痛苦非輕，判決賠償60萬元，可上訴。

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