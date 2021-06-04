為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女遭男網友指侵下半身赤裸奔逃求救 惡狼判賠60萬

    被害女子前年間在租屋處遭到葉姓男網友壓制指侵得逞，新北地院判決葉男須賠償60萬元。（示意圖）

    被害女子前年間在租屋處遭到葉姓男網友壓制指侵得逞，新北地院判決葉男須賠償60萬元。（示意圖）

    2021/06/04 16:08

    〔記者王定傳／新北報導〕一名女子前年間在租屋處遭到葉姓男網友壓制指侵得逞，她嚇得下半身赤裸逃出，在租屋處其他房門求呼救：「拜託幫我」、「有變態拜託」，葉男竟沒穿褲子追出，把她強拉回房並勒住脖子，後來因聽到他處有聲響才離開，被害者事後提出求償，新北地院審理後判決葉男賠償60萬元，可上訴。

    被害女子提訴指出，前年10月4日，兩人相約見面，但葉男卻意圖不軌，進房後就把她強壓在床，指侵得逞，她趁隙逃出，仍遭葉男強行拉回，由於她不斷呼救，葉男因聽到他處有聲響才離開。

    被害人表示，她遭性侵後，產生嚴重創傷反應，即使搬家後仍對居家環境高度緊張，除出現惡夢、焦慮、飲食失調等情形需至精神科診所就診外，甚至有割手掌、割腕等自殘行為，因此求償80萬元。

    葉男否認性侵，辯稱當時他才剛開刀，需使用拐杖才能行走，無法做出此事；他還說，當日女子原本允許可以親密接觸，後來不舒服，他就沒有再繼續進行，對方會出去求救，是因2人互毆，他怕鄰居誤認他是變態，才把女子拉回。

    本案刑事部分，一、二審法院已依強制性交罪，判處葉男4年6月徒刑；民事部分，法官認為，被害女子前後證述一致，無矛盾瑕疵，應是其親身經歷受害經驗，且監視器畫面顯示，她遭被性侵後，下半身赤裸跑出房外，又遭葉男強拉入房，並在房內不斷呼救，加上驗傷診斷書等證據為證，判定確有此事。

    法官認為，葉男為求滿足自身性慾，不知尊重他人的性自主權對女子犯案，使被害者身心蒙受創傷，迄今仍持續就診，顯見她所受痛苦非輕，判決賠償60萬元，可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公園樹叢性侵輕度智能障礙女 惡男起訴
    2021/05/31 15:39

    公園樹叢性侵輕度智能障礙女 惡男起訴
    遭姊姊男友指侵 她被誤解崩潰：我想現在就讓他去坐牢
    2021/02/28 19:43

    遭姊姊男友指侵 她被誤解崩潰：我想現在就讓他去坐牢
    整骨竟對3女伸狼爪 被害者組「復仇者聯盟」告色整復師
    2020/12/03 16:13

    整骨竟對3女伸狼爪 被害者組「復仇者聯盟」告色整復師
    交大研究助理當好友面性侵友人妻 還無恥要友問妻舒不舒服
    2020/11/14 23:18

    交大研究助理當好友面性侵友人妻 還無恥要友問妻舒不舒服
    女反抗男網友指侵撕破床單 光著下半身逃離又遭勒脖
    2020/11/04 11:48

    女反抗男網友指侵撕破床單 光著下半身逃離又遭勒脖
    按摩師指插女客下體 辯「偷摸吃個豆腐」
    2020/10/28 21:07

    按摩師指插女客下體 辯「偷摸吃個豆腐」
    社會今日熱門
    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處
    2021/06/03 19:39

    松山之亂》前分局長誤導外界 市警局研議是否再作行政懲處

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩
    2021/06/03 18:33

    北捷警察隊又1警確診！ 匡列50人快篩

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救
    2021/06/03 18:39

    台中貨車行駛中突起火 3人逃下車打電話求救

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字
    2021/06/03 23:17

    警官「平調」不到3個月敗部復活 部屬送他這4字

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播