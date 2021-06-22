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    詭異1小時！男女大生離奇陳屍車內 監視器畫面曝光

    林男的銀色休旅車清晨4點58分緩緩向前開動，但右前門也是在開啟的狀態下前進。（記者佟振國翻攝）

    林男的銀色休旅車清晨4點58分緩緩向前開動，但右前門也是在開啟的狀態下前進。（記者佟振國翻攝）

    2021/06/22 17:14

    〔記者佟振國／南投報導〕年僅20歲的林姓男大生與黃姓女大生昨天離奇陳屍車內，南投地檢署檢察官今天會同法醫相驗，須再採集2名死者相關檢體擇日複驗釐清死因。而案發現場附近民宅監視器也拍下，當天凌晨4點至5點之間，林生的銀色休旅車停靠路邊，車門多次開啟關閉，隱約可見人員上下車，有疑似拉扯、跌倒情形，最後車輛緩緩行駛至餐廳聯絡道入口停止，即未再見到2人下車，這1個小時之間2人發生了什麼事？有待檢警調查釐清。

    根據警方昨天初驗，2人陳屍的車內有疑似用來輕生的器具，但黃姓女子的左手臂擦傷，額頭、頸部也有輕微瘀青，今天報請南投地檢署檢察官率同法醫相驗，檢方認為死因尚待查明，已請警方調閱相關證據資料，並由法醫採集死者相關檢體送驗，待擇日複驗釐清死因，雙方家長則是情緒難以平復，不表示意見。

    案發現場附近民宅監視器則是拍下，當天凌晨4點左右，林男的銀色休旅車逆向停在台21線與南村路口路邊，副駕駛座車門多次開啟關閉，隱約可見人員上下車，停留50餘分鐘車輛才緩緩滑行至對面路旁停止，但右前門卻呈開啟狀態，之後雙方下車，疑似有拉扯、跌倒等情形。

    4點58分，車輛在右前門未關閉狀態下，再度緩緩向前行駛約20公尺至餐廳聯外道入口處停住，至此車上2人就未再下車，這段期間雖有人車經過，但大雨狀態下未引起注意，大約上午11點左右監視器拍下車內冒出白煙畫面，直到下午1點45分才被發現，2人已明顯死亡。

    至於警方已取得2名死者遺留的手機解鎖，以釐清2人關係，同時車上也有行車記錄器，是否有側錄到2人的對話，警方也要進一步過濾查驗。

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    案發現場附近監視器畫面顯示凌晨4點即見林男的銀色休旅車，逆向停在台21線與南村路口，右前車門多次開關，並有人員上下車。（記者佟振國翻攝）

    案發現場附近監視器畫面顯示凌晨4點即見林男的銀色休旅車，逆向停在台21線與南村路口，右前車門多次開關，並有人員上下車。（記者佟振國翻攝）

    林男的休旅車最後開至餐廳聯外道路口停放，2人至此未再下車，直到下午1點48分被發現已明顯死亡。（記者佟振國翻攝）

    林男的休旅車最後開至餐廳聯外道路口停放，2人至此未再下車，直到下午1點48分被發現已明顯死亡。（記者佟振國翻攝）

    南投地檢署檢察官率同法醫對2名死者相驗，檢方對於死因尚待釐清，已採集2人相關檢體，擇日複驗進一步確認。（記者佟振國攝）

    南投地檢署檢察官率同法醫對2名死者相驗，檢方對於死因尚待釐清，已採集2人相關檢體，擇日複驗進一步確認。（記者佟振國攝）

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