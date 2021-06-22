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    首頁　>　社會

    不滿被謠傳搶人男友 她PO閨蜜口交影片挨告判刑

    高雄地院依加重誹謗罪判葉女5月徒刑，可易科15萬元罰金。 （資料照）

    高雄地院依加重誹謗罪判葉女5月徒刑，可易科15萬元罰金。 （資料照）

    2021/06/22 11:44

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名葉姓女子不滿閨蜜散布她搶人男友的八卦謠言，在網路po出「刺青妹」口交影片，將臉部馬賽克，也未提及女主角名字，但疑因未將刺青馬賽克，閨蜜從刺青認出是自己而報警，葉女矢口否認犯行，堅持打馬賽克認不出來影片中是誰，但被害人表示影片已被轉傳，有朋友從刺青認出她，高雄地院依加重誹謗罪判葉女5月徒刑，可易科15萬元罰金。

    判決書指出，被告葉女於去年4月間，因不滿閨蜜散布她介入別人感情，搶人男友的不實謠言，竟上臉書po刺青妹的口交影片，並冠「年度吹喇叭MVP」的封號，引來許多網友紛留言「求上車」，網友也下載轉傳，疑因「刺青」圖案和位置相似，被害人陸續接獲親友詢問是否為影片女主角，閨蜜氣結怒告葉女。

    高雄地院法官審理時，被告葉女原本否認犯行，辯稱並沒有指名口交影片女主角是誰，而且臉部都有打上馬賽克，網友無法認出影中人身分，被害人則怒控已有網友下載轉傳，朋友也接到轉傳的不雅照，見到熟悉的刺青圖案，紛紛詢問她是不是影片女主角，令她不勝其擾，身心飽受煎熬。

    法官勘驗影片證物，發現上傳臉書的影片雖有打馬賽克，但仍可從刺青圖案和特徵，推敲或懷疑影片主角是被害人，葉女散播男女口交影片，涉及妨害社會風化，另標示「年度吹喇叭MVP」貶低他人妨害名譽的文字，各依加重誹謗罪、散布猥褻影像罪，各判處2月、6月徒刑，合併應執行徒刑5月，但可易科罰金15萬元。

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