家戶訪查赫見不明物快速捲伏車底 警拾獲超萌穿山甲

新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

2021/06/21 14:24

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府警察局橫山派出所警員陳俊諺昨（20日）晚間執勤家戶訪查時，在橫山鄉公所前停車場，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，因擔心汽車移動會壓傷牠，聯絡同事協助裝袋後，通知新竹縣政府農業處，今天動保團體派員領取後將擇日野放。

橫山分局表示，由於疫情期間，處理類似保育類野生動物暫放方式，已非往昔好奇、圍觀、餵食，再加上過往外縣市有發生鼬貛潛藏狂犬病毒案例，因此陳員聯絡所內同事攜帶米袋全副武裝前來協助受驚的穿山甲，費盡一番功夫將其裝入袋內，放置所外監看、嚴禁碰觸，以防被其長爪抓傷而導致傷口感染。

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今早，動保團體羅女士前往提領穿山甲時表示，近期因天氣炎熱，山區大雨導致野生動物為獲取食物來源而向山下移動，鄰近山區的民眾在發現保育類動物時，可連絡動保處前來處理，同時也要注意本身安全，切莫冒然徒手抓、抱，以防動物為自衛防禦而反咬或抓傷。

橫山分局長羅裕城表示，本土疫情嚴峻，警方協助衛生單位防疫之際，特別要求執勤時須配戴口罩、護目鏡、手套，上、下班入所前的體溫量測與消毒、分流等，為的就是要防止病毒感染。同樣在處理野生動物保護案件中，也希望民眾和警方一樣，做好本身防護措施，以免遭致不明感染而影響自身安全。

新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

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