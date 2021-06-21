為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    家戶訪查赫見不明物快速捲伏車底 警拾獲超萌穿山甲

    新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

    2021/06/21 14:24

    ［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府警察局橫山派出所警員陳俊諺昨（20日）晚間執勤家戶訪查時，在橫山鄉公所前停車場，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，因擔心汽車移動會壓傷牠，聯絡同事協助裝袋後，通知新竹縣政府農業處，今天動保團體派員領取後將擇日野放。

    橫山分局表示，由於疫情期間，處理類似保育類野生動物暫放方式，已非往昔好奇、圍觀、餵食，再加上過往外縣市有發生鼬貛潛藏狂犬病毒案例，因此陳員聯絡所內同事攜帶米袋全副武裝前來協助受驚的穿山甲，費盡一番功夫將其裝入袋內，放置所外監看、嚴禁碰觸，以防被其長爪抓傷而導致傷口感染。

    今早，動保團體羅女士前往提領穿山甲時表示，近期因天氣炎熱，山區大雨導致野生動物為獲取食物來源而向山下移動，鄰近山區的民眾在發現保育類動物時，可連絡動保處前來處理，同時也要注意本身安全，切莫冒然徒手抓、抱，以防動物為自衛防禦而反咬或抓傷。

    橫山分局長羅裕城表示，本土疫情嚴峻，警方協助衛生單位防疫之際，特別要求執勤時須配戴口罩、護目鏡、手套，上、下班入所前的體溫量測與消毒、分流等，為的就是要防止病毒感染。同樣在處理野生動物保護案件中，也希望民眾和警方一樣，做好本身防護措施，以免遭致不明感染而影響自身安全。

    新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣橫山派出所警員陳俊諺20日晚間執勤時，赫見一不明物快速捲伏汽車車底，湊近察看，發現是保育類穿山甲，經聯絡同事協助裝袋後，聯繫動保團體擇日野放。（記者廖雪茹翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南登山人潮減 穿山甲、食蛇龜悠遊山區步道
    2021/06/17 13:31

    台南登山人潮減 穿山甲、食蛇龜悠遊山區步道
    穿山甲救星！越南男子救千隻 獲頒「綠色諾貝爾獎」
    2021/06/16 06:22

    穿山甲救星！越南男子救千隻 獲頒「綠色諾貝爾獎」

    疫情中創造希望 夢想KEEP WALKING
    中研究稱蝙蝠是武肺源頭 牛津大學打臉：華南市場沒賣蝙蝠
    2021/06/12 16:17

    中研究稱蝙蝠是武肺源頭 牛津大學打臉：華南市場沒賣蝙蝠
    穿山甲深夜穿越馬路 巡守隊員急救回
    2021/04/22 15:12

    穿山甲深夜穿越馬路 巡守隊員急救回

    人工智慧時代 創造干邑的感官藝術
    社會今日熱門
    市場防疫分流 北投分局合作美女前主播獻聲
    2021/06/20 14:46

    市場防疫分流 北投分局合作美女前主播獻聲

    台肥園區外包工強力弓箭射穿流浪狗 志工救援撿回一命
    2021/06/20 14:56

    台肥園區外包工強力弓箭射穿流浪狗 志工救援撿回一命

    金門又查獲船員非法越界 縣府立馬送居檢
    2021/06/20 14:55

    金門又查獲船員非法越界 縣府立馬送居檢

    利用愛心行騙 PO文向流浪貓認養人詐取3合1疫苗費被判判
    2021/06/20 14:56

    利用愛心行騙 PO文向流浪貓認養人詐取3合1疫苗費被判判

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播