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    疫情當道宅在家 男子趁亂詐賣遊戲機遭判刑

    肺炎疫情讓很多人宅在家打遊戲。（記者蔡彰盛攝）

    肺炎疫情讓很多人宅在家打遊戲。（記者蔡彰盛攝）

    2021/06/21 08:41

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕肺炎疫情讓很多人宅在家打遊戲，新竹詹姓男子在臉書佯稱手邊有多的Switch主機、遊戲、健身環現貨拋售，吸引買家匯款訂購，5名買家共匯款3萬8千多元給他，卻發現被騙；新竹地院法官審理時，痛批詹男嚴重危害市場交易秩序，全案依5個詐欺取財罪判刑1年7月，易科罰金需57萬元。

    警方表示，宅經濟讓遊戲機供不應求，也讓任天堂遊戲主機Switch爆紅，包含遊戲與周邊商品都缺貨，有偽造文書前科的詹男，去年2月中旬至3月初，透過臉書個別傳訊息給5名網友，指自己可出售全新加強版Switch遊戲機、Switch遊戲片、健身環，金額在2600至1萬2060元間，且低於市價。

    5人信以為真，陸續匯款給詹男，不料他收到款項後就下落不明，5人憤而報警追查。案經檢方起訴，法官審理時，痛批詹正值青年，曾在砂石場擔任操作員，具備從事正當工作的能力，卻不用正途取得財物，反利用網路在社群媒體向他人進行不實交易，進而詐財，不僅造成他人財產損害，也嚴重危害市場交易秩序，破壞一般社會交易間信任關係，法治觀念薄弱，也不尊重他人財產權，最後依5個詐欺取財罪判刑1年7月，易科罰金為57萬元。

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