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    跟「基努李維」相戀？台女淪詐欺共犯 法官判無罪

    張姓女子誤信自己網戀的對象是好萊塢巨星基努李維，害自己淪為詐欺集團共犯。（法新社資料照）

    張姓女子誤信自己網戀的對象是好萊塢巨星基努李維，害自己淪為詐欺集團共犯。（法新社資料照）

    2021/06/19 10:55

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓女子透過網路結識「K34044」，對方傳了數張好萊塢大明星基努李維的照片，張女誤以為自己在跟國際巨星談戀愛，傻傻成為詐欺共犯，把自己的銀行帳戶成為洗錢管道，法官審理後認為張女沒有洗錢和詐欺故意，判她無罪。

    判決指出，林姓女子於去年1月時，在網路認識一名台籍駐伊拉克美軍，對方說有黃金想交給林女保管存放，但因包裹卡在中國海關 請林女匯了17萬元至指定帳戶，林女匯錢後對方落跑，她才驚覺受騙。

    另名李姓男子也被同樣手法詐騙18萬餘元，林、李報警後，警方循線查出，他們匯款的帳號是張姓女子所有，經傳喚張女到案說明，張女一臉莫名其妙，不解自己怎麼會成為詐騙集團的共犯。

    張女指出，她有把帳號提供給男友使用，但男友是誰，她不能輕易透露，經警方耐心勸解，張女才說，去年她在網路認識網友「K34044」，雙方交談幾天後，她認為彼此互有好感，於是兩人互傳生活照增進彼此關係。

    「K34044」傳照片給她時，她認出是好萊塢大明星基努李維，追問：「那你現在在拍什麼片啊可以告訴我嗎」，對方回她：「是的，我的新電影，等我完成後，我會讓你知道的」，接著張女又要對方多傳幾張照片給她，她看到照片後，還說「哇哇，好帥耶，看起來很好吃，你可以餵我吃嗎？」

    張女自以為和國際巨星交往，刻意保持低調神秘，當「K34044」說為了拍攝電影，需交易比特幣籌措資金時，張女提供出自己的帳戶給「K34044」使用，還把他人匯人帳戶的款項轉到另個指定帳戶，成為詐騙集團的共犯。

    高雄地院審理時，法官問她有沒有懷疑過對方的身分時，張女坦白自己有懷疑過，她說，她知道基奴李維是外國人，應該是說英文，但和她傳訊息是卻是用簡體中文，她問對方怎麼會打中文，對方說是用「谷歌翻譯器」幫忙，還一直稱她為「蜂蜜」或「蜜糖」（英文均為「HONEY」）。

    法官根據張女提供的數十頁對話紀錄，相信她以為自己是在網路遇到真愛，結果翻船遇到屎，且查無積極證據可認定張女主觀上具有洗錢的犯意或不確定故意，因此判她無罪，可上訴。

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