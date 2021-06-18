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    首頁　>　社會

    BMW大7衝釣魚池攏係假 刑事局追出詐保集團一舉逮21人

    新北市淡水區小坪頂一處釣魚池去年2月27日有一輛價值逾新台幣500萬元的BMW 750轎車衝入滅頂，警方事後查出是詐保集團所為。（資料照）

    新北市淡水區小坪頂一處釣魚池去年2月27日有一輛價值逾新台幣500萬元的BMW 750轎車衝入滅頂，警方事後查出是詐保集團所為。（資料照）

    2021/06/18 16:01

    〔記者邱俊福／台北報導〕以王姓男子為首的不法集團，專門替詐欺集團收購人頭帳戶，還涉嫌購買中古雙B名車，以偽造買賣合約報高車價後投保高額全險，生效後再製造全毀車禍藉此詐保，刑事局偵一大隊第三隊據報追查該詐保案時，擴大偵查，上個月先後循線將該收簿集團，以及合作的詐欺車手、洗錢水房等一舉查察，共逮捕王等21人送辦。

    警方調查，該集團成員專透過協助申辦借貸，或鎖定需錢恐急的街友、民眾在北市等地進行招攬申辦人頭電話及人頭帳戶，遂行綁定網路銀行約定轉帳功能，將人頭金融帳戶提供予詐騙集團，進而以「假交友投資詐欺」、「假交友博弈詐欺」名義進行詐騙。

    去年2月間，49歲王姓主嫌，透過人頭購買一輛BMW 750中古轎車，並持人頭信用卡刷卡與人頭貸款方式，繳付150多萬元購車款項，隨後再偽造買賣合約報高車價，投保高額全險，由旗下陳姓成員駕車行經新北市淡水區行坪頂三叉路口時，將車往右邊開衝進釣魚池內滅頂，詐保得手150多萬元理賠。

    警方獲報該疑似詐保案件後，經布線追查，前月至上月間鎖定該不法收簿集團，並持續擴大偵查，陸續再瓦解協助替這些人頭帳戶提款的詐欺車手集團，以及劉姓男子為首的詐欺洗錢水房。

    警方先後共逮捕王嫌等21人到案，查扣電腦主機、USB隨身碟、行動電話、人頭存摺、銀行U盾、信用卡、帳冊等大批贓證物，訊後分依詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

    警方查扣現金、電腦主機、USB隨身碟、行動電話、人頭存摺、銀行U盾、信用卡、帳冊等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣現金、電腦主機、USB隨身碟、行動電話、人頭存摺、銀行U盾、信用卡、帳冊等大批贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    大7衝入魚池前半個月，也有一台賓利車掉進魚池。（資料照）

    大7衝入魚池前半個月，也有一台賓利車掉進魚池。（資料照）

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