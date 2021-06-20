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    醉漢弄傷女警又調侃醫護 南警決辦妨害公務

    警方壓制喝酒後大鬧鄰里街坊的許姓醉漢。（圖：民眾提供）

    警方壓制喝酒後大鬧鄰里街坊的許姓醉漢。（圖：民眾提供）

    2021/06/20 21:37

    〔記者王俊忠／台南報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，警察與醫護人員為防疫與治療工作忙的焦頭爛額，19日深夜到20日凌晨，台南市南區卻有1名醉漢大鬧街坊鄰里，在拉扯間弄傷女警被強力管束，因傷送醫時再調侃醫護，回到派出所又跟警方嗆聲要輸贏，遭上銬在派出所管束，直到20日凌晨4時許男酒醒，警方才放人；但因女警手部有受傷不適，警方決定法辦醉漢涉妨害公務罪嫌。

    據了解，48歲的許姓男子與鄰居素有糾紛，19日深夜11時許，許男喝酒後在南區金華路、新興路口附近住家前喧嘩大鬧街坊，他當著鄰居面前踹壞其小吃攤車，鄰居報案有醉漢鬧事，市警六分局1男1女兩員警先到場，一身酒味的許男仗著其身材魁梧，不理會女警的攔阻，雙方拉扯時，許男造成女警手指扭傷，員警趕緊呼叫其他線上警力支援。

    有10餘名支援警力到場包圍住許男，許男持續出言挑釁、咆哮，因許不服員警告誡約制，態度惡劣，其中5、6名員警聯手才將他壓制在地。由於許男被壓制時左額頭也有輕微受傷，決定先送醫。不料他到醫院仍不安分，恣意叫囂、出言調侃護理人員，在警力約束下才完成縫合治療。

    許男被員警上銬、帶回警所時，還持續向警方嗆聲，並對警官直言「來輸贏」，許男一直被管束到20日凌晨4時許，員警見他酒意已退、且鄰居不對他破壞攤車提告，才讓他離去。

    但對許男喝酒後一整晚的脫序行為，前往處理的女警事後發現手部也有受傷不適，並到醫院驗傷，決定控告許男涉嫌妨害公務，將依法函送檢方偵辦。

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