實聯簡訊要「裝瞎」？員警抱怨「太誇張」：請電信業勿提供卡實在

中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥（見圖）表示，將要求警方主動排除使用實聯制資訊，避免違反人權疑慮，與違背指揮中心不作他用的承諾；沒想到竟傳出有員警反彈。（圖由中央流行疫情指揮中心提供）

2021/06/20 22:10

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刑警用實聯制簡訊辦案 指揮中心：未來排除使用避免誤解

〔記者姚岳宏／台北報導〕有法官投書媒體指稱警方不當利用「1922」手機簡訊實聯制資料，恐違反人權與指揮中心不作他用承諾，今天中央疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，將要求警方主動排除使用實聯制資訊；但不少官警都對此說法「感到很無言」，認為實務上不可行，不如「正本清源」，要求所有電信公司根本不要提供實聯制資訊，從源頭就管制，而不是要求警方「裝瞎」、「看到了、卻當沒看到」！

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官警表示，偵辦刑案時依法聲請通訊監察獲准後，便會取得通訊紀錄、內容與基地台等資料，進行嫌犯行蹤鎖定，而通訊內容本就包含傳送簡訊的實聯制資料，根本不用向衛福部疾管署調閱任何簡訊實聯制資料。

另有刑警說，狡猾歹徒躲避警方追緝方式千奇百怪，警方抓人必須運用各種手段，如果不要讓警方利用簡訊實聯制資料逮人，應該是要電信公司在提供資料時，就應以「礙於疫情原因無法提供」、「僅限於疫調」等理由，限制不能提供實聯制資料，而不是要求警方「主動視而不見」。

中部警方今年2月偵辦電信詐欺案，依通保法調閱嫌犯門號通信內容，發現在某區有發送實聯制簡訊商家代碼的紀錄，警方掌握其發送的基地台，再由偵辦員警前往該特定區域，逐一就可能的商家，比對出實聯制代碼，之後調閱監視器查出嫌犯出現地點。

事後卻被法官質疑辦案追查過程，運用1922實聯制簡訊商店代碼；但警方強調從未透過疾管署調取該嫌或他人的1922簡訊實聯制任何資料，作為偵查案件運用。

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