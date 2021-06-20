為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    挺兄弟！ 竹縣救護義消相揪買防護面罩 20人合捐1720組

    新竹縣政府消防局光明義消救護分隊蕭楷樺等號召隊友和親友合資購買防護面罩，揪了20個人響應參與，總共合捐了1720組力挺「老朋友」。 （新竹縣消防局提供）

    新竹縣政府消防局光明義消救護分隊蕭楷樺等號召隊友和親友合資購買防護面罩，揪了20個人響應參與，總共合捐了1720組力挺「老朋友」。 （新竹縣消防局提供）

    2021/06/20 11:19

    ［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府消防局光明義消救護分隊蕭楷樺有感疫情嚴峻，消防人員身陷染疫危險，便號召隊友和親友合資購買防護面罩，沒想到登高一呼，就揪了20個人響應參與，連業者得知義舉都「插隊」相助，總共合捐了1720組力挺「老朋友」。

    消防局表示，受到疫情影響，新竹縣救護義消暫時停止協勤，已經一個半月沒到分隊，但光明義消救護分隊蕭楷樺心繫消防人員的安全，想到他們每天在未知的病毒中穿梭，就感到憂心，因此號召同分隊的薛裕霖、曾家慶和親朋友好合資購買防護面罩，送給消防弟兄，蕭妻也支持老公的義舉。

    蕭楷樺等人邀集了20人共同參與，包括嘉陽國際貿易朱新凱、菲林飾品賴惠香等善心人士；但由於疫情期間防護用品供不應求，一度叫不到貨，透過友人輾轉找到廠商，老闆得知他們的用途，二話不說立刻讓他們「插隊」，因為「救人的事絕對不能等」。蕭楷樺、「你是我兄弟！」曾家慶和薛裕霖說，全民抗疫期間，他們只是盡一己之力力挺消防弟兄們，希望疫情警戒早日解除，讓他們得以儘快回分隊協勤。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    體恤警員在外消毒不易 基警友辦事處主任贈數百瓶消毒隨身瓶
    2021/06/17 12:11

    體恤警員在外消毒不易 基警友辦事處主任贈數百瓶消毒隨身瓶
    感謝第一線醫療、警政辛勞 新莊宮廟捐物資、慰問金
    2021/06/16 17:20

    感謝第一線醫療、警政辛勞 新莊宮廟捐物資、慰問金

    Gogoro 霸氣出擊 購車先免費騎三個月

    吳琪銘贈防疫物資 土城公所防疫人員增添裝備
    2021/06/03 11:47

    吳琪銘贈防疫物資 土城公所防疫人員增添裝備
    慈濟援助各縣市！備95萬份防疫物資 願加碼認捐疫苗
    2021/05/31 17:14

    慈濟援助各縣市！備95萬份防疫物資 願加碼認捐疫苗

    掌握防疫新收益機會
    社會今日熱門
    懷疑戴綠帽積怨20多年！妒男開車尾隨撞死小王後輕生
    2021/06/19 19:25

    懷疑戴綠帽積怨20多年！妒男開車尾隨撞死小王後輕生

    台東大武港區男子溺水 海巡救起已無呼吸心跳
    2021/06/19 12:35

    台東大武港區男子溺水 海巡救起已無呼吸心跳 影片

    驚悚連環撞畫面曝光！廂型車闖紅燈撞小貨車 再衝撞飲料店員
    2021/06/19 13:19

    驚悚連環撞畫面曝光！廂型車闖紅燈撞小貨車 再衝撞飲料店員 影片

    大甲警友辦事處 捐 「新消毒神器」及「辦公設備」挺基層
    2021/06/19 13:58

    大甲警友辦事處 捐 「新消毒神器」及「辦公設備」挺基層

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播