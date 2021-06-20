挺兄弟！ 竹縣救護義消相揪買防護面罩 20人合捐1720組

新竹縣政府消防局光明義消救護分隊蕭楷樺等號召隊友和親友合資購買防護面罩，揪了20個人響應參與，總共合捐了1720組力挺「老朋友」。 （新竹縣消防局提供）

2021/06/20 11:19

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府消防局光明義消救護分隊蕭楷樺有感疫情嚴峻，消防人員身陷染疫危險，便號召隊友和親友合資購買防護面罩，沒想到登高一呼，就揪了20個人響應參與，連業者得知義舉都「插隊」相助，總共合捐了1720組力挺「老朋友」。

消防局表示，受到疫情影響，新竹縣救護義消暫時停止協勤，已經一個半月沒到分隊，但光明義消救護分隊蕭楷樺心繫消防人員的安全，想到他們每天在未知的病毒中穿梭，就感到憂心，因此號召同分隊的薛裕霖、曾家慶和親朋友好合資購買防護面罩，送給消防弟兄，蕭妻也支持老公的義舉。

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蕭楷樺等人邀集了20人共同參與，包括嘉陽國際貿易朱新凱、菲林飾品賴惠香等善心人士；但由於疫情期間防護用品供不應求，一度叫不到貨，透過友人輾轉找到廠商，老闆得知他們的用途，二話不說立刻讓他們「插隊」，因為「救人的事絕對不能等」。蕭楷樺、「你是我兄弟！」曾家慶和薛裕霖說，全民抗疫期間，他們只是盡一己之力力挺消防弟兄們，希望疫情警戒早日解除，讓他們得以儘快回分隊協勤。

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