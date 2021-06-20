挺兄弟！ 竹縣救護義消相揪買防護面罩 20人合捐1720組
［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府消防局光明義消救護分隊蕭楷樺有感疫情嚴峻，消防人員身陷染疫危險，便號召隊友和親友合資購買防護面罩，沒想到登高一呼，就揪了20個人響應參與，連業者得知義舉都「插隊」相助，總共合捐了1720組力挺「老朋友」。
消防局表示，受到疫情影響，新竹縣救護義消暫時停止協勤，已經一個半月沒到分隊，但光明義消救護分隊蕭楷樺心繫消防人員的安全，想到他們每天在未知的病毒中穿梭，就感到憂心，因此號召同分隊的薛裕霖、曾家慶和親朋友好合資購買防護面罩，送給消防弟兄，蕭妻也支持老公的義舉。
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蕭楷樺等人邀集了20人共同參與，包括嘉陽國際貿易朱新凱、菲林飾品賴惠香等善心人士；但由於疫情期間防護用品供不應求，一度叫不到貨，透過友人輾轉找到廠商，老闆得知他們的用途，二話不說立刻讓他們「插隊」，因為「救人的事絕對不能等」。蕭楷樺、「你是我兄弟！」曾家慶和薛裕霖說，全民抗疫期間，他們只是盡一己之力力挺消防弟兄們，希望疫情警戒早日解除，讓他們得以儘快回分隊協勤。
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