返家驚見刀插桌張大千名畫失竊 失主15年後找到關鍵人物

「壽石靈芝」祝壽圖掛在陳謀昭家中客廳牆上。（記者吳政峰翻攝）

2021/06/19 18:54

〔記者吳政峰／台北報導〕國畫大師張大千在世時，曾繪製「壽石靈芝」圖致贈好友、前監委陳翰珍祝壽，陳翰珍身故前將它轉贈女兒陳謀昭，並囑託要當成傳家寶珍惜，未料15年間在家失竊，桌上還插了一把刀，恐嚇意味濃厚。陳謀昭的女兒張亦文前年驚見該畫遭蘇富比公司拍賣，提起故買贓物與洗錢防制等罪告訴，台北地檢署日前雖然不起訴蘇富比亞洲區行政總裁程壽康，但查出關鍵人物「徐新泉」，陳謀昭將再提告。

張大千與陳翰珍是四川同鄉好友，1976年間，張大千揮毫「壽石靈芝」畫作，送給陳翰珍當作80大壽賀禮，落款「六十五年八月，翰珍鄉長兄八旬雙慶，大千弟張爰拜祝」。陳翰珍1996年過世前，特別把它交給陳謀昭，交代她要把畫當成傳家寶好好保管。

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陳謀昭把畫掛在家中客廳牆上，沒想到2006年6月26日外出參拜返家，驚見畫作遭竊，宵小還在桌子上插了一把菜刀，疑警告勿報警。雖然對門就是派出所，但警方偵辦多年，一無所獲。

2019年間，陳謀昭的女兒張亦文與張亦賢上蘇富比網站，赫見「壽石靈芝」竟然被人偷渡到香港，以40萬元港幣售出。陳謀昭認為蘇富比未經查證、逕行拍賣贓物，觸犯故買贓物與洗錢等罪，委請律師王齡梓提告。

本案被告程壽康辯稱，蘇富比所有拍賣物品的相關資料，由各辦事處分層負責處理，他不因擔任亞洲區行政總裁一職，便能掌握比香港蘇富比更多的資訊，因此，他依香港蘇富比回函提供的資料，自認拍賣本案畫作並無違反台灣或香港的法律。

全案由台北地檢署檢察官邱耀德承辦，邱耀德透過陸委會向蘇富比香港拍賣中心函詢本

案畫作的委拍人年籍資料及取得酬庸相關文件，得悉該畫作是一名吳姓男子委託蘇富比拍賣，落槌價為港幣40萬元，扣除蘇富比收取賣方佣金及相關費用（框架費、損失或損壞的責任費用、圖錄費）後，拍品總價款為港幣36萬0650元，2017年11月2日匯款給吳男。

北檢傳喚吳男說明，吳男證稱畫作是跟一個裱畫店的老闆買來的，且陸陸續續跟他買了藝術品，本案畫作在他手上很久了，本來是做收藏,後來決定透過蘇富比販售。吳男擔心捲入官司，後又補狀陳報該畫是向一間裱畫店的張姓老闆購得，當時的價金是新台幣64萬元。

北檢追到張男身上，張男證稱，2006年間，有位名叫「徐新泉」的人拿本案畫作賣，他因為認識徐新泉很久了，所以沒有懷疑過本案畫作的來源會有問題，當初是以28萬元成交，2008年就把畫賣給吳男的父親。

雖然無實質證據證明程壽康涉案，北檢給予不起訴處分，但追出關鍵人物「徐新泉」。陳謀昭認為徐男兜售畫的時間點與畫作失竊時間點不謀而合，恐與案子拖不了關係，決定委請王齡梓提告。

全台灣有多人名叫「徐新泉」，王齡梓表示，已鎖定特定人士，將於下星期具狀提告，希望能替陳謀昭尋回無價的傳家寶，還原竊案真相。

蘇富比以港幣40萬元賣掉失竊的「壽石靈芝」圖。（記者吳政峰翻攝）

陳翰珍（左）與張大千為四川同鄉，關係交好。（記者吳政峰翻攝）

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