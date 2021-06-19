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    15歲少女玩網路交友 被阿兵哥帶去草叢口交

    小惠拿到手機後，熱中玩網路交友。與18歲網友一拍即合，聊著聊著，見面後竟然發生超友誼關係。（情境照）

    小惠拿到手機後，熱中玩網路交友。與18歲網友一拍即合，聊著聊著，見面後竟然發生超友誼關係。（情境照）

    2021/06/19 16:41

    〔記者吳政峰／台北報導〕15歲少女小惠（化名）去年玩網路交友，結識18歲鄒姓男子，雙方相談甚歡，約出見面，互有好感，未料，鄒男竟控制不住情慾，把小惠帶到一旁的草叢，要求她幫他口交。後來小惠父親發現女兒舉止怪異，追問之下才知道上情，氣得提告。士林地院考量鄒男是軍人身分，已賠償35萬元換和解，日前依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判刑4月，緩刑3年，可上訴。

    小惠去年9月就讀國二時，拿到手機後，迷上網路交友，被鄒男的照片吸引，兩人經常傳訊聊天，誘發情愫，決定隔空交往。同年9月間，鄒男邀約小惠出遊，雙方一見面，天雷勾動地火，一拍即合，聊著聊著，竟然發生超友誼關係。

    鄒男把小惠拉到一旁草叢，脫下褲子，要求小惠替他口交。涉世未深的小惠不知如何是好，只好照做。返家後，小惠舉止出現異常，在日記上記錄人生初體驗，其父研判事情不單純，不斷追問，終知愛女嘗禁果，憤而提告。

    鄒男事後得知鑄下大錯，不斷傳訊跟小惠道歉，希望能和解。經過協商，小惠父親同意以35萬元和解。

    士院指出，鄒男明知小惠只有15歲，思慮未臻成熟，身心仍處於發展階段，竟未能克制己身情慾衝動，利用接送機會要她幫忙口交，欠缺法治觀念，損及小惠對於正確兩性關係的認知與判斷。

    但士院審酌鄒男年紀尚輕，乃一時衝動失慮所為，犯罪過程及手段尚屬平和，且犯後始終坦承犯行，又和小惠達成調解，足見確有悔悟改過之意，審酌他現入伍服役中，決定判他4月徒刑、緩刑3年，2年內，完成8小時法治教育課程。可上訴。

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