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    大逆轉！前鴻海員工罵郭董「垃圾」 高院改判無罪定讞

    前鴻海集團員工黃姓男子，前年10月在鴻海創辦人郭台銘退出總統選舉後，連續2天在PTT貼文辱罵鴻海創辦人郭台銘是垃圾，高等法院今逆轉改判黃無罪定讞。（資料照）

    前鴻海集團員工黃姓男子，前年10月在鴻海創辦人郭台銘退出總統選舉後，連續2天在PTT貼文辱罵鴻海創辦人郭台銘是垃圾，高等法院今逆轉改判黃無罪定讞。（資料照）

    2021/06/18 17:48

    〔記者楊國文／台北報導〕前鴻海集團員工黃姓男子，前年10月在鴻海創辦人郭台銘退出總統選舉後，竟連續2天在PTT貼文辱罵鴻海創辦人郭台銘是垃圾，還詛咒「他媽媽還沒死喔？」等內容，一審被依２個公然侮辱罪判拘役60天，得易科罰金；不過，高等法院審理認為，依黃男言論前後文義，僅是個人主觀對郭台銘的評價、不滿情緒，雖使用負面用語，使郭感到不悅，但非以毀損郭的名譽為唯一目的，且黃的評論與公益有關，今逆轉改判黃無罪定讞。

    黃男原本是鴻海頂埔園區員工，任職不滿五年而離職，目前在科技業擔任工程師。

    台北地檢署起訴指稱，黃男因不滿任職期間寄送抱怨工作內容的電子郵件被公開，未獲公司妥善處理，2019年10月16日晚間登入PTT政黑版標題為「果凍怎麼都躲在女發言人後面」的討論區，推文稱「他媽媽還沒死喔？」、「我以為他媽媽死了耶」、「生出這種垃圾」等內容。

    隔天早上8時，黃男又在PTT政黑版討論區「葉元之真他媽的有梗XDD」後方推文，稱「郭的確是垃圾阿」。郭台銘認為黃男所為已貶損其人格尊嚴和名譽，怒告黃男涉嫌公然侮辱等罪，檢方將黃起訴。

    一審時，黃男否認該連續兩天推文是他所為，發表推文的「hr000000」帳號，並非他所有。黃男的律師辯稱，郭台銘是公眾人物，黃男當時是參與網友討論選舉的政治性議題所做的評論，應屬可受公評之事，而郭台銘亦時常以「垃圾」批評他人，故「垃圾」一語不會影響他人名譽。

    法官比對IP位址，認定連續兩天推文批評「生出這種垃圾」、「郭的確是垃圾阿」等內容都是黃男所為，而他提及「果凍」就是指「郭董」，而且將人比為「垃圾」，已貶低他人人格及社會評價，乃侮辱性言論，不受言論自由保障，依2個公然侮辱罪判黃男拘役60天，得易科罰金6萬元。黃男不服，上訴高等法院。

    黃男在高院審理仍否認發表「垃圾」等言論，並以他在鴻海將近5年工作經歷為例，指郭只給碩士3萬8千元薪水，因為要參選卻宣稱給員工高薪5萬元，有失政治人誠信。

    高院審理認為，黃男確實有發表「垃圾」等相關推文，其「生出這種垃圾」、「郭的確是垃圾阿」，和所指「果凍」就是指郭台銘。從黃男在第一天推文的前後文內容可看出，是討論郭台銘任用女性發言人，並討論郭母的生存現況，且提及99.9％因為女姓發言人賞心悅目等話，並非以粗鄙言論對郭辱罵，應只是黃個人對郭主觀評價；至於黃第二天的貼文，是針對葉元之的評論及對郭的個人意見，並表達其不滿情緒，非以毀損郭名譽為唯一目的，且郭當時欲投入政治，身為公眾人物，黃的評論事涉公益，並無以惡意為目的毀損郭的名譽，今改判黃無罪定讞。

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