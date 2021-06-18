毋湯！散布確診假消息 傳到婆媽800人LINE群組被法辦

有男子在成員達800多人的婆媽消費LINE群組，張貼確診假消息（紅框），警方循線追查將男子依法送辦。（記者劉濱銓翻攝）

2021/06/18 12:04

［記者劉濱銓／南投報導］防疫三級警戒，仍有人亂傳疫情假消息！南投縣警局刑警大隊近日接獲檢舉，指出有人散布醫院爆出確診的訊息，並傳到某個有864名婆媽成員的購物LINE群組，警方調查確認是假消息，並查獲30多歲的貼文者，訊後依法移送南投地檢署偵辦。

警方調查，縣內1名30多歲男子，日前聽信謠言稱「某醫院一人確診請大家告訴大家請勿靠近」、「台北某診所有三人確診，目前送到某醫院。病患是茶店的小姐」等訊息，之後未查證就逕自傳到某個有800多名成員的LINE群組，由於該群組為消費購物群組，成員多是婆婆媽媽，且只要掃QR Code就能加入，造成許多人都瀏覽到相關假消息。

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雖然貼文者後來有「收回」訊息，但已被人截圖檢舉，追查發現是名30多歲的男子所為，其供稱只是當作聊天將訊息傳在群組內，並沒有多想，不知道這樣是違法，得知惹禍上身感到相當後悔。

警方表示，經向衛生局查證，並調閱歷次公布的疫調足跡，並無男子所述的疫情訊息，確認是假消息後，全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送法辦，最高可處3年以下徒刑或併科300萬元罰金，民眾不可不慎。

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