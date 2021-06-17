檢察長遴選意外落馬 蘇佩鈺獲派接任洗防辦執秘

高檢署檢察官蘇佩鈺獲派接任洗錢防制辦公室執行秘書。（資料照）

2021/06/17 20:58

〔記者吳政峰／台北報導〕高檢署檢察官蘇佩鈺今年參加檢察長遴選，獲檢察官人事審議委員會提名，是12人入圍名單中唯一的女性，外界原本以為她是保障名額，未料結果出爐成遺珠之憾。據悉，是因為法務部長蔡清祥對蘇佩鈺另有重用，考量她曾獲選送至哈佛大學法學院進修，外文能力佳，又曾辦過博達、兆豐等重大經濟犯罪，決定派她出任洗錢防制辦公室執行秘書，預計21日就任。

蘇佩鈺是司法官學院36期結業，曾任士林地檢署襄閱，調法務部辦事時，挺著大肚子負責「法醫師法」與「刑法」廢除連續犯與一罪一罰等修正案，做事認真，惟因修法壓力過大，意外流產，令同仁不捨。

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而後蘇佩鈺獲法務部選送，前往哈佛大學法學院進修，拓展視野，吸收英美法系的立法觀念，研讀美國有罪羈押制度，外語能力大為精進。目前是高檢署檢察官，同時也是刑法研究修正小組的一員。

蘇佩鈺做事認真，今年報名參加檢察長遴選，獲檢審委員推薦，進入12人名單。由於蘇佩鈺是12人中的唯一女性，萬綠叢中一點紅，外界以為她是保障名額，一定會獲得遴定，未料結果出爐，蘇佩鈺未中選，跌破眾人眼鏡。

原來洗防辦執秘蔡佩玲因個人生涯規劃，申請離職，蔡清祥考量眾多人選後，認為蘇佩鈺曾辦過博達與兆豐等重大經濟犯罪，有外語能力，又是二審檢察官，最適合擔任此一職位，因而決定派她接任洗防辦執秘。

「失之東隅，收之桑榆」，洗防辦執秘一職須經常和國際金融單位聯繫，亦須替國內公、私部門教育訓練，更要擬制洗錢防制法規以及負責國際洗錢評鑑，所接觸到的人、事、物多元又廣闊，因此，曾擔任此一職位的檢察官，下一階段的出路都不錯，例如：蔡佩玲卸任後轉任台北富邦銀行金融安全部主管兼防制洗錢專責主管、余麗貞接任檢察長、許永欽更直接轉任金管會副主委。蘇佩鈺若維持認真辦事態度，未來可望扶搖直上。

法務部日前把人事案送行政院核定，近日獲准，轉交高檢，蘇佩鈺預計21日到任。

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