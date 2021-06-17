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    雙北金項鍊搶劫案外案！見義勇為雙人組 追匪趁機A走項鍊被逮

    張姓男子騎機車、搭載曹姓少年（右側），見義勇為追逐黃姓搶匪，攔下黃嫌後，卻變調侵占黃嫌得手後丟棄的7萬多元金項鍊。（記者吳仁捷翻攝）

    張姓男子騎機車、搭載曹姓少年（右側），見義勇為追逐黃姓搶匪，攔下黃嫌後，卻變調侵占黃嫌得手後丟棄的7萬多元金項鍊。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/06/17 21:13

    〔記者吳仁捷／新北報導〕見義勇為卻變調！新北市黃姓男子剛出獄，因無力維生，今天上午起在新北市新莊、台北市大同等區連續飛車行搶金項鍊，騎機車雙載的張姓男子與同行曹姓國中生發現，見義勇為追捕，但兩人卻趁黃嫌將得手金項鍊丟到路邊後，占為己有，黃嫌事後再到台北市犯案，新莊警方依據刺青等特徵，6小時內逮人，意外發現張男與曹姓國中生侵占遺失物，除將黃嫌送辦建請檢方聲押，也依法將張男、曹姓少年送辦。

    警方調查，47歲黃姓搶匪今天上午6時許在新莊福壽街路旁，眼見一名路邊吃早餐的施姓男子脖子上掛著一條不細的金項鍊，黃嫌趁機靠近，搶走他身上金項鍊；44歲施男遭搶後大聲呼喊搶劫，一旁經過的張姓男子、曹姓少年聽見呼救聲，騎車上前追趕，一路追到新莊福美公園附近，攔下搶匪，兩人原以為搶匪偷竊機車，要求他將車留下歸還，但搶匪情急下，將手上搶來金項鍊丟在一旁，向兩人求饒後逃離，原本見義勇為的2人，見搶匪丟包不明財物，到路邊一看，赫見是條金項鍊，竟企圖占為己有。

    新莊警分局獲報，調閱監視器，從刺青、跛行等特徵，鎖定6月1日剛出獄的黃嫌涉案，掌握黃嫌在三重偷來機車犯案，再偷竊另台機車逃逸。

    警方掌握黃嫌出獄後居無定所，犯案前一晚曾在蘆洲鬧區路旁椅子上睡覺，今天中午在蘆洲民生街拘提黃嫌到案，在他身上搜出1包海洛因、1批注射針筒，另發現他在台北市大同區行搶金項鍊，變賣所得7萬多元贓款。

    據了解，黃嫌承認犯案，曾因犯下多起搶奪、毒品案入監，出獄後不知悔改，為吸毒再度犯案，新莊警方拘提他到案後，依搶奪罪嫌送辦，建請檢方聲押，不讓他趁著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐期間頻頻得手，警方另到23歲張男住處，起出金項鍊，並通知15歲曹姓國中生到案；兩人辯稱，當時撿到金項鍊後，不知道是搶來的，還沒想到如何處理，警方就找上門，辯稱不是蓄意侵占。

    警方查出，張男有竊盜紀錄，帶著停課的新莊區某國中的曹姓國中生趴趴走，他們雖辯稱不知道金項鍊是搶匪搶的，只是撿到後還沒報警，警方仍依侵占遺失物罪將2人送辦。

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    剛出獄的黃姓搶匪居無定所，警方從他偷來的機車追查他行蹤，火速逮人（右2）。（記者吳仁捷翻攝）

    剛出獄的黃姓搶匪居無定所，警方從他偷來的機車追查他行蹤，火速逮人（右2）。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市黃姓搶匪剛出獄，卻連續在新北新莊、台北市大同連續犯下金項鍊搶案；圖為他右腳刺青特徵。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市黃姓搶匪剛出獄，卻連續在新北新莊、台北市大同連續犯下金項鍊搶案；圖為他右腳刺青特徵。（記者吳仁捷翻攝）

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