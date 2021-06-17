檢察官「二專生」初選名單出爐 橫跨35期到46期

法務部今年開出10名二專生缺額。（記者吳政峰攝）

2021/06/17 20:49

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全國三級警戒，法務部檢察官人事審議委員會上個月因此停開一次，本月新任委員上任，因要討論一連串的「二專生」、「三專生」、「主任」人事案，不宜再拖，故18日的會議照常舉行，預定討論「二專生」遴選名單，而9位票選檢審委員依例在會議的前一天召開「會前會」，提出15名人選，司法官學院結業期別橫跨35期到46期，由於票選委員人數過半，預計18日的正式會議會如擬通過名單。

18日的正式檢審會議，要討論一審調二審辦事人選，由於職期2年，又稱為「二專生」。法務部今年開出10個缺額，用人機關高檢署收到遷調意願表後，先從中選出23人，再交檢審委員選出15人，最後轉呈法務部長蔡清祥從中遴定10人出任，得獎名單預計25日出爐。

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檢選委員共有17位，由檢察官票選出來的代表有9位，因屬絕對多數，故票選委員依慣例會再正式會議的前一天開會前會，自行投票選出心中人選，再送交17人的檢審會討論，由於其餘8名官派委員屬於少數，一般會尊重票選委員所提的人選。

本次獲票選委員提名最資深者，是司法官學院35期結業的周啟勇，他在基隆地檢署表現亮眼，曾當過主任與發言人，也受前檢察長陳宏達重用，延攬出任書記官長，辦案與行政能力均佳，待人謙和有耐性，善於溝通，受到票選委員青睞並不意外。

票選委員17日討論激烈，經過多方討論與多輪投票後，下午6點45分提出推薦入圍名單，人選如下：

一、周啟勇（基檢） 35期

二、周文祥（南檢） 36期

三、陳燕瑩（中檢） 37期

四、郭靜文（中檢） 38期

五、陳慧玲（北檢） 38期

六、錢明婉（桃檢） 38期

七、李芳瑜（投檢） 38期

八、朱婉綺（雄檢） 39期

九、張安箴（北檢） 39期

十、劉俊杰（中檢） 41期

十一、陳立偉（中檢） 42期

十二、蔡麗清（士檢） 43期

十三、許怡萍（雄檢） 45期

十四、王元郁（彰檢） 46期

十五、施昱廷（雄檢） 46期

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