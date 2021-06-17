一句「熟人介紹」就借顧客代步車 機車行老闆阿沙力下場慘爆

彰化員林機車行老闆好心借代步車給民眾，結果收到13800罰單，還害老婆駕照被吊扣半年。（民眾提供）

2021/06/17 20:12

［記者陳冠備／彰化報導］彰化詹姓男子（25歲）到員林市一機車行維修車，佯稱跟老闆友人熟識需借代步車，老闆認為是熟客介紹阿沙力答應，沒想到日後卻收到詹男多項違規罰單，共13800元，機車行催款多次才拿到錢，但繳納罰款時又發現，詹男亦有「經警攔查不停逃逸」違規，需吊扣駕照，但詹男是無照駕駛，監理站依規定改吊扣出借車輛車主駕照半年，機車行老闆氣的表示「真是好心被雷親！」

機車行業者說，詹男4月23日騎車到店裡，對他表示是透過友人介紹而來，需要保養及更換零件等，估價約9500元，詹男說好，但維修工程浩大需留車，詹男想商借代步車，他認為是熟人介紹，不疑有他就出借一輛機車供代步，同月27日詹男返還取車，臨走前還表示，沒有違規。

請繼續往下閱讀...

沒想到接著就一連串惡夢！機車行業者說，後來陸續接到詹男駕駛代步車時闖紅燈、超速、經警攔查不停逃逸與未依二段式左轉等違規4張罰單，共13800元，他向詹男催繳，詹男卻多次迴避不付錢，眼見繳納期限已近，詹男姑姑才出面幫忙代繳，今日他拿這些錢去監理站繳納，結果發現，詹男因經警攔查不停逃逸一案需吊扣駕照，但是詹男早因他案件被吊銷駕照，卻不吐露實情，監理站依規定改吊扣出借車輛車主（業者妻）駕照半年。

業者表示，以前也曾出借代步車給民眾，但從沒發生問題，這次念其熟人介紹，又看詹男古意，因此出借前沒特意看證件，或是簽訂租賃契約，結果卻捅出一堆鳥事，害老婆駕照還被吊扣半年，真是好心被雷親，以後再也不敢出借代步車了。

彰化縣警局交通隊隊長林世明表示，若駕駛人拒絕警方攔檢稽查而逃逸，依交通管理處罰條例第60條規定，可處新臺幣1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月。

林世明說，駕駛人遭攔停舉發是對駕駛人開罰，若出借給無照駕駛、酒駕等人，車主也須負起連帶賠償責任，該案機車行僅有車輛維修單，沒有租賃契約，監理單位也無法協助申訴，但車主可要求肇事者指證是為本人違規，就可取消吊扣車主駕照。

詹男借代步車結果違規不斷，機車行老闆收到罰單也傻眼。（民眾提供）

詹男因「經警攔查不停逃逸」被開罰，依法需吊扣駕照，但詹男本身無照駕駛，監理站依規定改吊扣出借車輛車主駕照半年。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法