前立委蔡豪灌酒性侵女助理 判刑4年10月定讞須入獄

62歲前立法委員蔡豪涉性侵助理，近期必須入獄4年10月。（資料照）

2021/06/17 17:13

〔記者張文川／台北報導〕62歲前立法委員蔡豪，5年前趁女助理喝醉酒時對她揉胸、指侵，她到榮總急診時，蔡豪又將她拉出醫院，載往摩鐵上下其手，女助理隱忍2年後報案，蔡豪堅稱清白，但法院歷審都認定蔡豪犯行明確，一審橋頭地院依乘機性交罪、強制猥褻罪，將蔡各判刑4年、1年4月，合併應執行4年10月刑期，二審維持原判，最高法院今天駁回上訴定讞，蔡豪近期必須入獄4年10月，法院已通知檢方啟動防逃。

判決指出，蔡豪的女助理2018年提告指出，2016年3月應徵進入由蔡豪擔任顧問的公司工作，口頭稱呼蔡豪為「老闆」；同年7月某日上午，女助理至蔡的辦公室支援接待賓客，客人離去後，蔡豪拿出威士忌酒慫恿她要試著喝酒，「若沒喝醉如何變大方？」她不便拒絕，喝後不久就不勝酒力昏睡。

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蔡豪乘機將手伸入她衣服裡撫摸、親嘴，褪去衣褲性侵，女助理驚醒反抗，蔡竟強拉她的手為他手淫，事後放她返家，準備隔天上午一同北上出差的行李；她因喝酒起酒疹，去醫院掛急診，致電蔡豪希望取消出差。

女助理控訴，蔡豪到醫院探視，卻將她帶出院，載去投宿汽車旅館，先要求與她共浴遭拒，蔡豪就在床上看A片，再將她強壓在床強摸下體，要求她幫他「打手槍」，隔日清晨蔡豪載她去高鐵站，然後離去。

被害女當天就向秘書表明想辭職、不想與蔡出差，並告知遭蔡豪性侵，半年後雙方出現勞資糾紛，她向家人吐露曾遭蔡非禮；她隱忍2年，期間不斷尋求心理諮商，卻走不出性侵陰影，決定報警提告。

蔡豪否認犯行，辯稱當天他未喝酒也未灌對方酒，與她原本相約在高鐵站碰面北上，對方卻臨時來電說去就醫、沒帶錢，要他去墊付，他到醫院等她打完點滴後同搭計程車，她又說想投宿高鐵站附近旅館以便北上，他才陪她去旅館，住宿是登記她名字，他在房間只停留1小時看HBO，不是看A片，待女方睡著他就走了，沒有非禮。

一、二審皆認為，被害人指認歷歷且陳述前後一致，不採信蔡豪辯詞，認定蔡豪侵害女子的性自主權，造成她身心鉅大傷害，蔡犯後飾詞否認犯行，推卸刑責，犯後態度不佳，顯無悔悟之心，依強制性交罪判刑4年、強制猥褻罪判刑1年4月，合併應執行4年10月刑期。

蔡豪上訴三審，最高法院今認定，二審依據被害人遭性侵後向女同事、友人說出遭蔡性侵的過程，有LINE對話訊息為證，也有醫院的就醫診斷紀錄、案發後的長期心理諮商摘要報告，認定蔡豪性侵犯行明確，認事用法沒有違誤，量刑也適當，駁回上訴定讞。

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