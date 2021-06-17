為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前立委蔡豪灌酒性侵女助理 判刑4年10月定讞須入獄

    62歲前立法委員蔡豪涉性侵助理，近期必須入獄4年10月。（資料照）

    62歲前立法委員蔡豪涉性侵助理，近期必須入獄4年10月。（資料照）

    2021/06/17 17:13

    〔記者張文川／台北報導〕62歲前立法委員蔡豪，5年前趁女助理喝醉酒時對她揉胸、指侵，她到榮總急診時，蔡豪又將她拉出醫院，載往摩鐵上下其手，女助理隱忍2年後報案，蔡豪堅稱清白，但法院歷審都認定蔡豪犯行明確，一審橋頭地院依乘機性交罪、強制猥褻罪，將蔡各判刑4年、1年4月，合併應執行4年10月刑期，二審維持原判，最高法院今天駁回上訴定讞，蔡豪近期必須入獄4年10月，法院已通知檢方啟動防逃。

    判決指出，蔡豪的女助理2018年提告指出，2016年3月應徵進入由蔡豪擔任顧問的公司工作，口頭稱呼蔡豪為「老闆」；同年7月某日上午，女助理至蔡的辦公室支援接待賓客，客人離去後，蔡豪拿出威士忌酒慫恿她要試著喝酒，「若沒喝醉如何變大方？」她不便拒絕，喝後不久就不勝酒力昏睡。

    蔡豪乘機將手伸入她衣服裡撫摸、親嘴，褪去衣褲性侵，女助理驚醒反抗，蔡竟強拉她的手為他手淫，事後放她返家，準備隔天上午一同北上出差的行李；她因喝酒起酒疹，去醫院掛急診，致電蔡豪希望取消出差。

    女助理控訴，蔡豪到醫院探視，卻將她帶出院，載去投宿汽車旅館，先要求與她共浴遭拒，蔡豪就在床上看A片，再將她強壓在床強摸下體，要求她幫他「打手槍」，隔日清晨蔡豪載她去高鐵站，然後離去。

    被害女當天就向秘書表明想辭職、不想與蔡出差，並告知遭蔡豪性侵，半年後雙方出現勞資糾紛，她向家人吐露曾遭蔡非禮；她隱忍2年，期間不斷尋求心理諮商，卻走不出性侵陰影，決定報警提告。

    蔡豪否認犯行，辯稱當天他未喝酒也未灌對方酒，與她原本相約在高鐵站碰面北上，對方卻臨時來電說去就醫、沒帶錢，要他去墊付，他到醫院等她打完點滴後同搭計程車，她又說想投宿高鐵站附近旅館以便北上，他才陪她去旅館，住宿是登記她名字，他在房間只停留1小時看HBO，不是看A片，待女方睡著他就走了，沒有非禮。

    一、二審皆認為，被害人指認歷歷且陳述前後一致，不採信蔡豪辯詞，認定蔡豪侵害女子的性自主權，造成她身心鉅大傷害，蔡犯後飾詞否認犯行，推卸刑責，犯後態度不佳，顯無悔悟之心，依強制性交罪判刑4年、強制猥褻罪判刑1年4月，合併應執行4年10月刑期。

    蔡豪上訴三審，最高法院今認定，二審依據被害人遭性侵後向女同事、友人說出遭蔡性侵的過程，有LINE對話訊息為證，也有醫院的就醫診斷紀錄、案發後的長期心理諮商摘要報告，認定蔡豪性侵犯行明確，認事用法沒有違誤，量刑也適當，駁回上訴定讞。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    賣慘失敗！「好萊塢淫魔」被控性侵5女 將引渡加州審理
    2021/06/16 22:38

    賣慘失敗！「好萊塢淫魔」被控性侵5女 將引渡加州審理
    撲倒酒店女公關 色酒客扯破內褲「用手來硬的」
    2021/06/16 22:02

    撲倒酒店女公關 色酒客扯破內褲「用手來硬的」

    國際級建設到位　A19文教特區成新生家庭首選
    遊聖母峰變惡夢！女遊客控同行男伴「進入10秒」
    2021/06/16 18:46

    遊聖母峰變惡夢！女遊客控同行男伴「進入10秒」
    2罪判刑4年10月／蔡豪灌醉女員工性侵 急診又拉去摩鐵猥褻
    2020/05/15 05:30

    2罪判刑4年10月／蔡豪灌醉女員工性侵 急診又拉去摩鐵猥褻

    掌握防疫新收益機會
    社會今日熱門
    投資禮券為餌吸金5億多 前女護理師一審判刑11年4月
    2021/06/16 21:25

    投資禮券為餌吸金5億多 前女護理師一審判刑11年4月

    司法紓困方案！ 馨生人月領1.2萬 更生人做外送補助1萬
    2021/06/16 17:32

    司法紓困方案！ 馨生人月領1.2萬 更生人做外送補助1萬

    她網交美國男論及婚嫁租好新房 前夫報警阻匯22萬
    2021/06/16 17:39

    她網交美國男論及婚嫁租好新房 前夫報警阻匯22萬

    台東大學教授電話、網路訪談？ 校方提醒：勿受騙
    2021/06/16 18:36

    台東大學教授電話、網路訪談？ 校方提醒：勿受騙

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播