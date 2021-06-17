南檢「超前部署」接種疫苗惹議 律師：權責應定義清楚

台南市政府把台南地檢署列入第二類政府防疫人員，通知檢察官13日前往接種疫苗。（資料來源：指揮中心，本報製圖）

2021/06/17 15:19

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍處高原期，法務部向中央流行疫情指揮中心爭取，把第一線相驗遺體的外勤檢察官列入優先接種公費疫苗名單，15日獲准，未料，竟傳出台南地檢署多名檢察官已於13日接種完畢，雖然台南市政府坦承是衛生局通知檢察官施打，仍止不住「插隊」的質疑。律師廖芳萱認為，本案南檢應沒有刑事、民事或行政責任，但建議指揮中心應在疫苗接種順序上，定義清楚與各縣市政府之間的權責，以免再生事端。

全國疫情三級警戒期間，暫緩一般案件開庭，但相驗、現行犯處置等例行性與特殊急迫性業務未停擺，南檢認為，第一線人員除專注於自身業務之外，亦須留意相關防疫規範，協助衛生機關避免造成群聚感染或成為防疫破口，因而於3日向衛生主管機關提出申請。

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台南市政府遂依指揮中心公布的疫苗優先施打第二類「中央及地方政府防疫人員」說明，將負責相驗猝死案件的地檢署檢察官、法醫等人員，納入接種武漢肺炎疫苗第二順位，13日安排至台南設立的大型接種站施打AZ疫苗。

惟指揮中心直到15日才接獲指揮中心回函，准許負責第一線相驗遺體的檢察官、法醫師、檢驗員、辦理相驗事務的檢察事務官、外勤公務車司機列入優先接種的第二類，並發函各地檢署回報人數，豈料南檢已於13日施打完畢，引發外界譏諷「超前部署」、「插隊」。

有檢察官認為，台北才爆發好心肝診所插隊接種疫苗風波，台北地檢署甚至接獲檢舉，立案偵辦，但在這之後，南檢未意識到此議題的爭議性，仍前往接種，自然無法批評；另有檢察官質疑，南檢是司法單位，申請把檢察官列入優先接種清單，身為行政機關的南市府敢不准嗎？

不過，律師廖芳萱表示，南檢先向南市府申請把檢察官列入第二類清單，獲准後才前往施打，一切都按照法定步驟，於法並沒有民事、刑事或是行政責任的問題；況且，越多人施打對國家越有利，南檢的可責性不高。

但廖芳萱點出問題所在，即優先施打的十個類別，每個子項的身分定義，究竟要由中央正面表列，逐一寫明，或交給各縣市政府因地制宜，依照權限決定施打對象，目前沒有很清楚的區分，才會引爆此次爭議。

廖芳萱建議，指揮中心可以「抓大放小」，列出十個優先施打疫苗的類別，至於這十類人應如何選取，對象為何，則可授權地方政府在指揮中心所訂的大標準下，依照實際需求以及各地的不同狀況，自行決定接種身分與職業，把權責定義區分清楚，除可避免後續爭議，還可提高行政效率。

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