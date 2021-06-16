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    網傳「年度吹喇叭MVP」影片千人搶上車 竟是閨密的復仇

    葉姓女子不滿詹姓閨密對外放話指責她搶人男友，為了報仇竟在臉書散布詹女的私密影片。（翻攝臉書）

    葉姓女子不滿詹姓閨密對外放話指責她搶人男友，為了報仇竟在臉書散布詹女的私密影片。（翻攝臉書）

    2021/06/16 13:52

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕日前臉書瘋傳一段「刺青妹」口交影片，吸引數千人分享，影片中女主角詹姓女子得知此事，報警求助後，警方揪出散布這段影片的人，竟然是詹女的閨密葉女，而葉女洩露影片的動機，竟是不滿詹女在背後指責她搶人男友，於是葉女反擊報仇，不但有散布影片，還把詹女形容為「年度吹喇叭MVP」。

    判決指出，22歲葉姓女子不滿詹姓閨密和另名女性友人，在外散布她搶人男友的謠言，葉女先在臉書痛駡詹女「台中3個小時1萬陪搖可X，幫你打廣告不然你都沒錢抽菸，你不出來是不是生意好一直在被X」，還說「之前我朋友叫過他，她也能3個」。

    隔天，葉女加碼在臉書貼出「年度吹喇叭MVP，你他媽影片主角都出來認賭拉」的口交影片，雖然影片畫面有把女主角的臉用電子黑筆打馬賽克，但仍吸引數千網友分享轉載，詹女事後得知此事，氣得向警方報案提告。

    高雄地院審理時，葉女否認犯行，還說她散布的影片裡，沒有點出詹女的名字，且影片都有打馬賽克，根本認不出是誰；但法官認為，葉女傳到臉書的影片，客觀上已足以刺激或滿足性慾，並引起一般人羞恥或厭惡感，具侵害性的道德感情，有礙於社會風化，且她漫駡詹女是「年度吹喇叭MVP」已損及對方名譽，因此依加重誹謗罪判她徒刑2月、散布猥褻影像罪判刑4月，應執行徒刑5月，可易科罰金。

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