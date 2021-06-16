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    中國漁船休漁期改打游擊戰！ 侵門踏戶公然盜我漁貨

    中國漁船越界，還公然在我國漁民前偷取延繩釣收穫。（陳振家提供）

    中國漁船越界，還公然在我國漁民前偷取延繩釣收穫。（陳振家提供）

    2021/06/16 13:16

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國每年5月16日至8月1日為休漁期，嚴禁船隻出入港作業，但卻遭我方漁民踢爆，中國漁船化整為零，還出動小蜜蜂快艇，四處打游擊，公然竊取我國漁民「放緄」收穫，澎湖海巡隊接獲情資前往掃蕩，但對方機動性高早聞風而逃。

    七美陳姓漁民指控，中國休漁期根本是幌子，說穿了就是中國有錢人船團黑補助的手法，補助金拿到後，就將船號塗掉出海作業！這幾年愈來愈猖獗，中國漁船更是化整為零，用機動性高的小快艇，就在我國漁民眼前，公然掠奪我國漁民延繩釣〈放緄〉的收穫，採取打帶跑策略，偷了就跑，讓我國漁民欲哭無淚。

    澎湖縣七美籍縣議員夏晨榮直接點出問題點，中國漁船公然越界之外，更直接用小快艇巡航浮動延繩釣（緄）偷魚，連浮動游標也偷走，現在漁獲又送不回中國，幕後金主是誰？收購的大盤商又是誰？只有確切的證據才能遏阻這股海上劫貨的歪風，我國漁民要團結起來，針對這事來對付，揪出幕後的主使者，才能避免財產及辛苦收穫化為烏有。

    針對漁民的指控，澎湖海巡隊早已接獲相關情資，並由副隊長陳富榮親自領軍，一路往七美西60海浬追趕，都未見到中國漁船蹤影，研判中國漁船聽聞風聲先溜之大吉，同時因小快艇機動性高，在海上不容易追趕，海巡隊將超前佈署，進駐七美港，並加強海峽中線巡邏密度，一定要將侵門踏戶、海盜行為的中國越界漁船繩之以法。

    中國休漁期漁船領完補助，塗抹船名照常出海作業。（陳振家提供）

    中國休漁期漁船領完補助，塗抹船名照常出海作業。（陳振家提供）

    中國漁船直接變身為海盜，公然竊取我國漁民延繩釣收穫。（陳振家提供）

    中國漁船直接變身為海盜，公然竊取我國漁民延繩釣收穫。（陳振家提供）

    中國休漁期展開，漁船領完補助刻意塗抹船名就出海作業。（陳振家提供）

    中國休漁期展開，漁船領完補助刻意塗抹船名就出海作業。（陳振家提供）

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