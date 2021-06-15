警察節快樂！新竹縣2刑事小隊長許家銘、鍾志杰獲頒全國模範警察

新竹縣新湖分局小隊長鍾志杰（右二）榮獲全國模範警察，警察局長吳敬田（左二）今天下午頒獎表揚，肯定他主動發掘、積極偵辦刑案，戮力為維護治安貢獻心力，實為警界的楷模。（新竹縣警察局提供）

2021/06/15 20:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今天（15日）是警察節，警政署表揚28位全國模範警察，新竹縣就有2人獲獎，分別是橫山警分局和新湖警分局刑事小隊長許家銘、鍾志杰，縣警局長吳敬田今天下午親自表揚，肯定兩位小隊長主動發掘、積極偵辦刑案，戮力為維護治安貢獻心力，實為警界的楷模。

縣警局表示，許家銘是泰雅族原住民，從警逾26年，近2年來更接連偵破多起山老鼠盜伐林木集團；其中，2019年他帶隊奔走部落，結合林務局監控器材，日以繼夜地蒐集情資，一舉擊破集團上、中、下游，拘捕11名嫌犯，起獲價值逾千萬元的珍貴林木。

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2020年11月，台3線發生震撼全台的棉被裹屍凶殺命案，許家銘率隊過濾監視畫面，以具體證據突破嫌犯心防，終將主嫌逮捕歸案。

鍾志杰從警近12年，近年來帶領小隊積極蒐證，在組織犯罪治平專案、查緝槍砲、偵破持槍殺人和販毒集團等多起重大刑案立功。其中，2020年3月與刑大共同查獲販賣海洛因及安非他命，逮捕8名嫌犯；去年5月破獲4嫌沉香、古董重大竊盜案，起獲沉香檀香27支等證物；去年10月破獲9人涉嫌製造、運輸、販賣新興毒品彩虹菸集團一案，查扣大批製毒原料。

今年警察節因為疫情關係，第57屆全國模範警察表揚活動，改由各警察機關首長轉頒。許家銘、鍾志杰兩小隊員在辦案過程，往往歷經數月跟監埋伏，抽絲剝繭蒐證，終年以偵查隊為家；吳敬田特別感謝警眷的支持，默默扛下照顧家庭的重擔，讓同仁無後顧之憂，才能屢屢破案立功。

獲獎殊榮，讓兩位小隊長的家人都引以為傲，其中，許家銘的兒子有意從警繼承衣缽，許家銘以自我要求期許孩子「學到就是你的，努力、再努力」!

橫山分局偵查隊小隊長許家銘（右二）接連偵破多起山老鼠盜伐林木集團，今天獲警察局長吳敬田（左二）代為頒獎表揚為全國模範警察。（新竹縣警察局提供）

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