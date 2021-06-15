不滿周刊報導 龍應台弟龍佛衛醫師告記者及徵信業者被駁回

迦樂醫院及院長龍佛衛（右2）因不滿周刊報導影射詐保，對周刊記者、攝影、美編與徵信社人員提告，卻接連失利。（資料照）

2021/06/15 15:49

〔記者李立法／屏東報導〕前文化部長龍應台胞弟、精神科醫師龍佛衛不滿周刊報導影射詐保，狀告周刊記者、攝影、美編與徵信社人員涉嫌誹謗及妨害秘密等罪，經檢方不起訴聲請再議被駁回後，直接聲請交付審判，屏東地院認為該報導縱使用字尖酸刻薄，但內容屬可受公評事項，應受憲法言論自由保障，駁回聲請。

擔任迦樂醫院院長的龍佛衛認為周刊1年多前出刊的「職業病人揭詐保」相關報導，影射該醫院和他涉嫌詐保，內容不實，遂對周刊林姓撰稿記者等人分別提起加重誹謗及妨害秘密等告訴，但檢方認為報導內容並未明確指訴迦樂醫院或院長龍佛衛直接參與詐保，予以不起訴處分，經醫院聲請再議被駁回後，聲請交付審判。

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醫院及代表人龍佛衛主張，林姓被告等人夥同化名「阿強」的成年男子，以隱藏式針孔攝影機側錄該醫院院長龍佛衛問診情形，之後便刊出「職業病人揭詐保--精神科名醫放血遭停診龍佛衛再涉詐保惹議」等5篇報導，內容不實，足以毀損迦樂醫院及龍佛衛的名譽，已分別涉及加重誹謗與妨害秘密等罪。

屏東地方法院審理後認為，周刊該涉嫌詐領醫療保險金的報導中，除舉出多起該醫院及院長過往發生的新聞事件外，並描述投訴人「阿強」看診及住院經歷，其側錄的內容與報導尚屬符合，並非林姓被告等人捏造或虛構，已盡合理查證，且報導內容攸關台灣醫療保險及健保制度等可受公評事項，應受憲法保障。

迦樂醫院（見圖）及院長龍佛衛因不滿周刊報導影射詐保，對周刊記者、攝影、美編與徵信社人員提告，卻接連失利。（取自醫院網站）

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