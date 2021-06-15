未婚妻險流產！ 醫師被新買沙發壓斷腳趾 氣炸要IKEA賠200萬

IKEA委託貨運公司送家具壓斷客戶大姆趾，被法官判要付連帶賠償責任。（記者黃佳琳攝）

2021/06/15 11:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓醫師到IKEA高雄店購買沙發家具佈置新家，IKEA請貨運行送家俱時，在搬運過程中不慎壓斷張的腳骨，害他的婚禮差點泡湯，未婚妻肚子裡的孩子也差點早產，張提告求償2百多萬元，法官認為，貨運行是IKEA的合作廠商，IKEA也要負連帶賠償責任，除判賠損害賠償24萬元外，IKEA還要另賠10萬元懲罰性賠償金。

判決指出，住在台南的張姓醫師於2018年10月19日到高雄IKEA花了4萬多元購買書櫃、沙發、抽屜櫃等傢俱，並付了3355元在IKEA櫃台訂購組裝與運送服務；24日下午4點多，貨運行將這批家具送至台南住家時，在搬運過程中，載運沙發的手推車跨越住處大門門檻時，沙發因手推車跳動而往側邊倒落，張姓醫師挺身阻擋，結果害自己的右腳大拇趾遠端趾骨骨折。

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張姓醫師認為貨運員在搬運過程中沒有繫牢沙發，害他受傷後，未婚妻為了照顧他，不但引發妊娠33週合併早期宮縮，婚禮也被迫從簡，工作更大受影響，加上醫藥費和看護費，IKEA和貨運行應賠他2百多萬元精神慰撫金和損害賠償金。

高雄地院審理時，貨運行不爭執案發過程，但認為張姓醫師所提的診斷證明書雖記載需休養2週，但並無記載需專人照護，且受傷部位是腳趾，應該不會影響生活太多，因此認定求償金額過高；IKEA則否認自己有責任，認為張姓醫師受傷是貨運行造成，與他們無關。

法官認為，IKEA的賣場內，除陳列各式家具商品外，賣場各處還張貼載有「組裝服務」、「運送服務」的廣告標誌，部分廣告標誌更有記載家具組裝費400元起，運送費150元起等字樣，而這些標誌其上僅有「IKEA」並無被貨運公司標誌，可認定為IKEA確實對前往選購商品消費者，提供付費之組裝、運送服務，在消費者認知中，也是委託IKEA處理貨物的組裝及運送事宜。

IKEA既然銷售商品，並在賣廠內告知客戶另有組裝及運送服務，足以認定IKEA透過貨運公司擴張其活動範圍，因此IKEA應承擔貨運公司及其員工在活動時對他人造成損害之賠償責任，因此除判賠損害賠償24萬元外，另根據消保法51條規定「因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金」，判IKEA須另賠10萬元給張姓醫師，可上訴。

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