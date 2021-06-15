騎車輾過破損水溝蓋慘摔 他怒告公所求償146萬敗訴

高雄機車騎士輾過破損水溝蓋摔倒，怒告區公所求償146萬敗訴。水溝蓋示意圖。（資料照）

2021/06/15 08:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄謝姓男子於前年1月騎車經三民區天祥路輾過破損的水溝蓋，不慎人車摔倒重傷，他不滿區公所沒有做好水溝蓋維修，導致他摔傷，提告區公所求償包括醫藥、看護、慰撫金等損害，共計146萬餘元，高雄地院審結，認為兩者並無因果關係，判區公所勝訴無責免賠。

判決書指出，謝男前年月間騎機車輾過水溝蓋，因水溝蓋上有寬8.8公分缺口，謝男主張因受損壞的水溝蓋影響，他的前輪不慎壓到缺口時，後輪翹孤輪騰空，人車摔跌倒地，造成左髖股骨頸骨折，提告區公所指未做好水溝蓋維護，才害他慘摔，求償146萬多元。

請繼續往下閱讀...

區公所挨告為釐清責任，模擬騎車輾壓水溝蓋測試，一連8次試驗均無意外，高雄地院法官認為，水溝蓋破損與謝男摔倒無關，判決謝男敗訴，區公所免賠。

區公所主張，水溝蓋並非巷道內的必經地點，事發當時也無其他車輛，現場相當寬敞，謝男也沒有閃避任何車輛，被迫騎到水溝蓋上，公所同時調出2018年起至此案發生，期間不曾發生類似因水溝蓋破損摔傷，經查謝男當時無照騎車，過失責任不可歸責於公所。

法官審理採信公所的模擬試騎人，發現以不同速度、角度輾壓水溝蓋缺口，都能順利通過，認定水溝蓋破損缺口與機車前輪同寬，騎車經過時可能稍使車輪下沉，但並不致造成摔車，故判決區公所勝訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法