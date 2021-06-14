為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐團相中防疫宅經濟 借錢先付費掉陷阱

    受害民眾上網加LINE詢問借錢，問先付一萬五千元的用途？對方回應要辦強制公文、明天會退款，竟騙倒民眾。（警方提供）

    受害民眾上網加LINE詢問借錢，問先付一萬五千元的用途？對方回應要辦強制公文、明天會退款，竟騙倒民眾。（警方提供）

    2021/06/14 18:46

    〔記者王俊忠／台南報導〕國內疫情嚴峻，民眾配合政府防疫政策，莫不宅在家努力防疫。台南警方發現有詐欺集團看準這波「宅經濟熱潮」，詐騙手法推陳出新、變化快，以「假借貸」手法騙取金錢，有民眾上網詢問借貸事項、誤入詐欺陷阱，騙徒誆稱需先付行政公文及律師費等費用，匯款到指定帳戶，民眾匯款後即遭對方封鎖，辛苦錢遭騙走，警方提醒民眾在網路上要更謹慎與人交流。

    13日台南市警四分局接獲民眾報案稱遭到詐騙，受理員警詳細了解過程，發現是民眾因為調度資金、需借貸10萬元台幣，為了防疫零接觸，民眾在家上網瀏覽民間借貸公司，發現該網路公司稱申貸速度快、利率低、手續費低，即聯繫借貸事宜。

    該網路公司向民眾宣稱以網路申辦、不需會面即可借貸，但須先支付律師見證及申辦行政公文的費用，被害人不疑有他，多次前往超商以代碼匯款方式計匯出2萬7100元台幣，網路借貸公司則要求被害人耐心等待撥款消息，被害人苦等數日後發現一直無法聯繫上對方，覺得可能遭到詐騙，只好到轄區派出所報案求助。

    民眾向員警反映，因現今防疫宅在家，但仍需繳交日常生活相關費用，只好上網尋找借貸公司聯繫借貸事項，本來想說能與人零接觸、又可達到借款目的，沒想到落入陷阱，等到事後和朋友及家人討論時，才發現不對勁，哪裡有借錢需要先付錢的事？民眾聯繫借貸公司時，被已讀不回，慘遭封鎖，借貸不成反被詐。

    南市警四分局長甘炎民表示，疫情期間零接觸、宅在家是好事，防疫需靠大家共同遵守，但是在網路上與人的「連結」更需謹慎，這些躲在虛擬世界背後的不法份子，無不用盡心機盤算民眾財產，以各種詐騙手法取信民眾，請民眾只要謹記如有提到金錢部分，像要求匯款、提供金融帳戶簿等，應循刑事局提供的防詐3步驟：1冷靜、2求證、3求助，先冷靜思考有無詐騙集團的可能，求證該網路社群及公司或商品價格是否屬實或合乎常理，求助親朋好友或165防詐專線提供相關建議，才能大幅降低遭詐騙機率。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武肺拿藥竟要38000元？ 2人接篩檢報告電話上當
    2021/06/14 13:33

    武肺拿藥竟要38000元？ 2人接篩檢報告電話上當
    自由日日shoot》網詐投資廣告增3成 趁疫情大發國難財
    2021/06/14 05:30

    自由日日shoot》網詐投資廣告增3成 趁疫情大發國難財

    雅敦建設深耕單元二 打造質感豪墅品牌 市政序
    自由日日shoot》5月假投資交友詐3億／詐騙趁亂暴增 警將嚴厲掃蕩
    2021/06/14 05:30

    自由日日shoot》5月假投資交友詐3億／詐騙趁亂暴增 警將嚴厲掃蕩
    假兒子稱疫情受創求紓困 詐母21萬
    2021/06/14 05:30

    假兒子稱疫情受創求紓困 詐母21萬
    篩檢陽性交錢拿藥？ 健保署：是詐騙
    2021/06/14 05:30

    篩檢陽性交錢拿藥？ 健保署：是詐騙
    社會今日熱門
    摩鐵下半身赤裸男猝死案 快篩結果出爐、擇日解剖
    2021/06/13 19:06

    摩鐵下半身赤裸男猝死案 快篩結果出爐、擇日解剖

    媽媽的他是惡狼！遭性侵長達11年 女大生冰存保險套成功復仇
    2021/06/13 21:15

    媽媽的他是惡狼！遭性侵長達11年 女大生冰存保險套成功復仇

    結婚40年偷吃！老董嗆自殺拒離婚 法官：情感勒索判准休夫
    2021/06/13 21:51

    結婚40年偷吃！老董嗆自殺拒離婚 法官：情感勒索判准休夫

    台南六分局員警細心拼湊兩案巧合軌跡 端節前助無名屍返家
    2021/06/13 22:50

    台南六分局員警細心拼湊兩案巧合軌跡 端節前助無名屍返家

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播