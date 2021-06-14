詐團相中防疫宅經濟 借錢先付費掉陷阱

受害民眾上網加LINE詢問借錢，問先付一萬五千元的用途？對方回應要辦強制公文、明天會退款，竟騙倒民眾。（警方提供）

2021/06/14 18:46

〔記者王俊忠／台南報導〕國內疫情嚴峻，民眾配合政府防疫政策，莫不宅在家努力防疫。台南警方發現有詐欺集團看準這波「宅經濟熱潮」，詐騙手法推陳出新、變化快，以「假借貸」手法騙取金錢，有民眾上網詢問借貸事項、誤入詐欺陷阱，騙徒誆稱需先付行政公文及律師費等費用，匯款到指定帳戶，民眾匯款後即遭對方封鎖，辛苦錢遭騙走，警方提醒民眾在網路上要更謹慎與人交流。

13日台南市警四分局接獲民眾報案稱遭到詐騙，受理員警詳細了解過程，發現是民眾因為調度資金、需借貸10萬元台幣，為了防疫零接觸，民眾在家上網瀏覽民間借貸公司，發現該網路公司稱申貸速度快、利率低、手續費低，即聯繫借貸事宜。

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該網路公司向民眾宣稱以網路申辦、不需會面即可借貸，但須先支付律師見證及申辦行政公文的費用，被害人不疑有他，多次前往超商以代碼匯款方式計匯出2萬7100元台幣，網路借貸公司則要求被害人耐心等待撥款消息，被害人苦等數日後發現一直無法聯繫上對方，覺得可能遭到詐騙，只好到轄區派出所報案求助。

民眾向員警反映，因現今防疫宅在家，但仍需繳交日常生活相關費用，只好上網尋找借貸公司聯繫借貸事項，本來想說能與人零接觸、又可達到借款目的，沒想到落入陷阱，等到事後和朋友及家人討論時，才發現不對勁，哪裡有借錢需要先付錢的事？民眾聯繫借貸公司時，被已讀不回，慘遭封鎖，借貸不成反被詐。

南市警四分局長甘炎民表示，疫情期間零接觸、宅在家是好事，防疫需靠大家共同遵守，但是在網路上與人的「連結」更需謹慎，這些躲在虛擬世界背後的不法份子，無不用盡心機盤算民眾財產，以各種詐騙手法取信民眾，請民眾只要謹記如有提到金錢部分，像要求匯款、提供金融帳戶簿等，應循刑事局提供的防詐3步驟：1冷靜、2求證、3求助，先冷靜思考有無詐騙集團的可能，求證該網路社群及公司或商品價格是否屬實或合乎常理，求助親朋好友或165防詐專線提供相關建議，才能大幅降低遭詐騙機率。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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