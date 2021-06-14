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    首頁　>　社會

    罰不怕！ 外地人來宜市賣水果卻不戴好口罩 在地民眾怒

    宜蘭市康樂路、昇平街口一家水果攤，內部員工遭民眾檢舉，賣水果不戴好口罩，警方到場處理開罰，但員工仍不怕罰，繼續不戴好口罩，引發民眾憤怒。（記者林敬倫翻攝）

    宜蘭市康樂路、昇平街口一家水果攤，內部員工遭民眾檢舉，賣水果不戴好口罩，警方到場處理開罰，但員工仍不怕罰，繼續不戴好口罩，引發民眾憤怒。（記者林敬倫翻攝）

    2021/06/14 14:28

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市康樂路、昇平街口一家水果攤，內部員工遭民眾檢舉，賣水果不戴好口罩，警方到場處理開罰，但員工仍不怕罰，繼續不戴好口罩，光上週警方就對水果攤開出4張未戴好口罩，及3張占用道路的罰單，據了解，該水果攤員工都是外地人，每天還都從板橋批貨來宜蘭賣水果，不戴好口罩的行為，引發在地人憤怒。

    有網友在宜蘭爆料公社發文指出，疫情險峻，傳統市場的攤販和市民，大家戰戰兢兢，團結一心，遵守政府的防疫原則，滿頭大汗戴口罩，為了就是不再讓病毒擴散，期待早日恢復昔日市場的人潮，掙一口飯吃，減輕家中的經濟壓力。

    但是就是有老鼠屎存在，非常非常惡劣的攤販，位於市場內「古意人養生米粿」旁邊轉角的水果攤，根據附近店家表示，他們是每天板橋（疫情重災區） 到宜蘭擺攤，卻永遠不戴好口罩，警方每天去開單，但是內部員工仍然我行我素，不戴好口罩還大聲叫賣，已經成為週邊攤販和店家很大的困擾，畢竟大家都不希望市場因為這樣的防疫破口，導致最後空無一人的慘況。

    該網友質疑，難道除了開罰，沒有什麼辦法阻止這樣惡劣自私的行為嗎？大家真的真的很無助；警方說，的確收到不少民眾檢舉該水果攤，光是上周就依違法傳染病防治法，針對未戴好口罩開出3000至1萬5千元罰單，轉送衛生局裁處，違規擺攤罰單也依違反道路交通安全處罰條例開出3張罰單，可開罰1200至2400元。

    有基層員警抱怨，該水果攤的行為真的很讓人生氣，不但淪為防疫破口，還讓員警時常要去光顧，真的很浪費社會資源。

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