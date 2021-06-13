台南六分局員警細心拼湊兩案巧合軌跡 端節前助無名屍返家
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市六分局警方11日深夜在南區灣裡二仁溪南萣橋下水域受理1件無名男性浮屍案，正苦於身分難辨時，員警想起11日早上受理拾得物案，懷疑被拾獲的手機、鑰匙，可能是男浮屍所有，推測可能是尋短後留在現場。灣裡派出所立即派員到拾得物處周邊巡查，在距離拾得物地點500公尺遠的親水公園找到1輛黑色機車，從機車車籍資料聯絡上男屍的家屬到場指認無誤，順利讓無名屍在端午節前找到回家的路。
11日深夜11點許，海巡署岸巡隊在二仁溪南萣橋下打撈上1具男性浮屍，身上沒有任何身分證件，通知灣裡所到場接辦。由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，屢傳有確診者死亡案例，灣裡所長黃啟彰不敢大意，與同仁都穿上整套防護裝前往處理，但忙了一整晚採證勘驗調查，浮屍身分仍膠著不明，幸好員警受理案件，遇到案情膠著時，仍會設法整合、比對相關案件，找到破案契機。
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12日上午，黃啟彰想起11日受理1件拾得物案，有民眾在二仁溪橋下堤案拾獲手機、鑰匙拿到灣裡所，他直覺兩案似有巧合，猜測可能男子尋短前把手機、鑰匙留在現場，才被人撿拾。巡佐張俊吉、警員陳宏文認為既然有鑰匙留在現場，附近可能有男子留下的交通工具。
員警主動到拾得物處附近做地毯式搜索，終於在親水公園的樹叢裡找到1輛機車，追查車籍發現車主照片與男浮屍面容相似，循線聯絡上車主的家人到場指認，確認男浮屍就是機車主人，也讓無名屍能順利返家。
家屬告訴警方，24歲的陳姓男子有情緒疾病方面困擾，已與家屬失聯2天，感謝警方用心和努力尋找無名大體的身分，對陳男死亡原因沒有意見。經過調查，陳男死因初步排除有外力因素，篩檢也非武漢肺炎確診者，讓員警放下心中大石。
分局長陳錦文也對灣裡所幹部、員警能用心找出無名屍的身分，給予肯定掌聲。
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