台南六分局員警細心拼湊兩案巧合軌跡 端節前助無名屍返家

南市六分局警方在南區灣裡二仁溪旁的親水公園找到陳姓男子落水前停放的機車。（圖：民眾提供）

2021/06/13 22:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市六分局警方11日深夜在南區灣裡二仁溪南萣橋下水域受理1件無名男性浮屍案，正苦於身分難辨時，員警想起11日早上受理拾得物案，懷疑被拾獲的手機、鑰匙，可能是男浮屍所有，推測可能是尋短後留在現場。灣裡派出所立即派員到拾得物處周邊巡查，在距離拾得物地點500公尺遠的親水公園找到1輛黑色機車，從機車車籍資料聯絡上男屍的家屬到場指認無誤，順利讓無名屍在端午節前找到回家的路。

11日深夜11點許，海巡署岸巡隊在二仁溪南萣橋下打撈上1具男性浮屍，身上沒有任何身分證件，通知灣裡所到場接辦。由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，屢傳有確診者死亡案例，灣裡所長黃啟彰不敢大意，與同仁都穿上整套防護裝前往處理，但忙了一整晚採證勘驗調查，浮屍身分仍膠著不明，幸好員警受理案件，遇到案情膠著時，仍會設法整合、比對相關案件，找到破案契機。

請繼續往下閱讀...

12日上午，黃啟彰想起11日受理1件拾得物案，有民眾在二仁溪橋下堤案拾獲手機、鑰匙拿到灣裡所，他直覺兩案似有巧合，猜測可能男子尋短前把手機、鑰匙留在現場，才被人撿拾。巡佐張俊吉、警員陳宏文認為既然有鑰匙留在現場，附近可能有男子留下的交通工具。

員警主動到拾得物處附近做地毯式搜索，終於在親水公園的樹叢裡找到1輛機車，追查車籍發現車主照片與男浮屍面容相似，循線聯絡上車主的家人到場指認，確認男浮屍就是機車主人，也讓無名屍能順利返家。

家屬告訴警方，24歲的陳姓男子有情緒疾病方面困擾，已與家屬失聯2天，感謝警方用心和努力尋找無名大體的身分，對陳男死亡原因沒有意見。經過調查，陳男死因初步排除有外力因素，篩檢也非武漢肺炎確診者，讓員警放下心中大石。

分局長陳錦文也對灣裡所幹部、員警能用心找出無名屍的身分，給予肯定掌聲。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法